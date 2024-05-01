Около трех тысяч североказахстанцев получили единовременные выплаты

По словам представителя акимата Северо-Казахстанской области, порядка 3 тыс. семей в регионе уже получили единовременные выплаты, сообщает Zаkon.kz.

Об этом на брифинге в СЦК сообщил Серик Гайсин, руководитель отдела мобилизационной подготовки и гражданской защиты аппарата акима СКО.

"В специально созданные комиссии по компенсации пострадавшим от паводков поступило 3807 заявлений. Единовременную выплату в размере 100 МРП получили 2972 семьи, общая сумма выплаченных средств – более 1 млрд тенге", – сказал спикер.

Также, по его данным, всего обследовано 347 домов, проведена оценка – 125, подлежат восстановлению – 23. На территории города подтоплены 34 дачных товарищества.

Пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев рассказал, какие меры принимает акимат для восстановления города Кульсары.