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Общество

Кому в Казахстане могут сократить рабочий день по состоянию здоровья

Биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 14:26 Фото: freepik
Заместитель руководителя столичного Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Ляззат Сартымбетова на брифинге 13 августа 2026 года рассказала, как определяется степень утраты профессиональной трудоспособности, передает корреспондент Zakon.kz.

Ляззат Сартымбетова отметила, что установление степени утраты профессиональной трудоспособности актуально для работников, получивших производственную травму или профессиональное заболевание. При этом важно понимать, что в этом случае учитывается лишь степень снижения способности человека выполнять профессиональные или служебные обязанности.

"Степень утраты профессиональной трудоспособности устанавливается в процентном выражении от 5 до 100% сроком на полгода, один или два года, на пять лет либо без срока переосвидетельствования. При экспертизе учитываются последствия производственной травмы или профессионального заболевания, степень нарушения функций организма, возможность продолжения работы, необходимость изменения условий труда, снижения квалификации или создания специального рабочего места", – отметила спикер.

Направление на медико-социальную экспертизу оформляется медицинской организацией. В нем должны быть отражены сведения о состоянии здоровья, результатах обследований, лечении и реабилитации.

"Установление степени утраты трудоспособности не означает автоматического запрета на трудовую деятельность. В зависимости от состояния здоровья человек может продолжать работать с изменением условий труда: сокращением рабочего времени, исключением вредных факторов, изменением объема или характера работы либо созданием специального рабочего места", – резюмировала спикер.

11 августа 2026 года руководитель столичного Департамента Комитета государственной инспекции труда МТСЗН Ерлан Исмагулов рассказал о трудовых правах сезонных и временных работников.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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