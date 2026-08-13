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Общество

Зачем 800 тысяч человек ежедневно едут в Алматы: аким поручил изучить причины

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За 2020-2025 годы миграционный прирост населения Алматы превысил 224 тыс. человек. Об этом рассказали Zakon.kz в пресс-службе городского акимата.

При этом, приводит ведомство данные мобильных операторов, около 800 тыс. человек ежедневно приезжают в город, преимущественно из Алматинской области.

Известно, что на эту тему в акимате прошло совещание. Глава города Дархан Сатыбалды и эксперты обсудили влияние миграции на транспортную, социальную и коммунальную инфраструктуру.

Особое внимание уделили развитию Алматы и Алматинской агломерации.

Аким подчеркнул: важно учитывать не только число приезжающих, но и причины ежедневных поездок.

Создание рабочих мест, школ, поликлиник и других объектов ближе к месту проживания людей, по его словам, может снизить нагрузку на город.

"Профильным управлениям поручено учитывать миграционные процессы при дальнейшем планировании развития Алматы и агломерации".Пресс-служба акимата Алматы

За первое полугодие 2026 года граждане Казахстана совершили 1,39 млн поездок в Россию – такие данные приводит Погранслужба ФСБ России. Что стоит за этой цифрой и с какой целью казахстанцы едут в соседнюю страну, выяснил наш корреспондент.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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