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Общество

Очень сильная жара до +43°С, грозы, град и шквал: на Казахстан 14 августа обрушится опасная погода

Жара в Алматы, лето в Алматы, алматинское лето, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 17:17 Фото: Zakon.kz
Большую часть Казахстана в предстоящую пятницу, 14 августа 2026 года, одновременно накроют очень сильная жара, дожди с грозами, град и шквал. Об этом говорится в прогнозе погоды, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, днем аномальный зной ожидается сразу в 13 регионах республики:

сильная жара:

  • до +35...+36°С – в Акмолинской, на юге Костанайской и Актюбинской областей,
  • до +35...+39°С – в Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, в областях Жетысу, Улытау, Абай,
  • до +38...+40°С – в Жамбылской области,
  • до +40...+43°С – в Туркестанской и Кызылординской областях,
  • до +38°С – на юге Мангистауской области,

очень сильная жара:

  • до +40...+42°С – на юге областей Абай, Улытау, Карагандинской области, на севере Алматинской области, на севере, востоке области Жетысу.
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана пройдут дожди с грозами, в западных, северных, восточных областях возможно выпадение града, на северо-западе, севере, юге – возникновение шквалов. По республике прогнозируется усиление ветра, на севере, востоке страны ночью и утром – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Вместе с тем из прогноза следует, что пожарная опасность ожидается в ряде регионов Казахстана:

  • высокая пожарная опасность – в Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях, на северо-востоке Западно-Казахстанской, на западе, востоке области Абай, на западе, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской, на северо-востоке, в центре Актюбинской, на юге, востоке Жамбылской, на юге, востоке, в центре Алматинской, на западе Мангистауской, на западе, севере Северо-Казахстанской, на севере области Жетысу;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Атырауской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, в области Улытау, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на юге, юго-востоке Костанайской, на западе, в центре Акмолинской, на западе, юге, востоке Карагандинской областей, на юге Восточно-Казахстанской области, на юге, в центре области Абай, на западе, севере Алматинской областей, на западе, юге, востоке, в центре области Жетысу.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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