Очень сильная жара до +43°С, грозы, град и шквал: на Казахстан 14 августа обрушится опасная погода

Фото: Zakon.kz

Большую часть Казахстана в предстоящую пятницу, 14 августа 2026 года, одновременно накроют очень сильная жара, дожди с грозами, град и шквал. Об этом говорится в прогнозе погоды, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, днем аномальный зной ожидается сразу в 13 регионах республики: сильная жара: до +35...+36°С – в Акмолинской, на юге Костанайской и Актюбинской областей,

– в Акмолинской, на юге Костанайской и Актюбинской областей, до +35...+39°С – в Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, в областях Жетысу, Улытау, Абай,

– в Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, в областях Жетысу, Улытау, Абай, до +38...+40°С – в Жамбылской области,

– в Жамбылской области, до +40...+43°С – в Туркестанской и Кызылординской областях,

– в Туркестанской и Кызылординской областях, до +38°С – на юге Мангистауской области, очень сильная жара: до +40...+42°С – на юге областей Абай, Улытау, Карагандинской области, на севере Алматинской области, на севере, востоке области Жетысу. "С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана пройдут дожди с грозами, в западных, северных, восточных областях возможно выпадение града, на северо-западе, севере, юге – возникновение шквалов. По республике прогнозируется усиление ветра, на севере, востоке страны ночью и утром – туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Вместе с тем из прогноза следует, что пожарная опасность ожидается в ряде регионов Казахстана: высокая пожарная опасность – в Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях, на северо-востоке Западно-Казахстанской, на западе, востоке области Абай, на западе, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской, на северо-востоке, в центре Актюбинской, на юге, востоке Жамбылской, на юге, востоке, в центре Алматинской, на западе Мангистауской, на западе, севере Северо-Казахстанской, на севере области Жетысу;

– в Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях, на северо-востоке Западно-Казахстанской, на западе, востоке области Абай, на западе, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской, на северо-востоке, в центре Актюбинской, на юге, востоке Жамбылской, на юге, востоке, в центре Алматинской, на западе Мангистауской, на западе, севере Северо-Казахстанской, на севере области Жетысу; чрезвычайная пожарная опасность – в Атырауской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, в области Улытау, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на юге, юго-востоке Костанайской, на западе, в центре Акмолинской, на западе, юге, востоке Карагандинской областей, на юге Восточно-Казахстанской области, на юге, в центре области Абай, на западе, севере Алматинской областей, на западе, юге, востоке, в центре области Жетысу. Материал по теме В Астане – похолодание с дождями, на юге – жара до +40°C: прогноз для мегаполисов на 14-16 августа Ранее синоптики объявили, что на Казахстан надвигаются похолодание и дожди с грозами. При этом, по данным "Казгидромета", аномальная жара все же сохранится на юге страны. Подробнее о прогнозе погоды на 13-15 августа 2026 года – здесь.

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