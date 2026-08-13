Детский центр закрыли в Костанайской области: что выявила проверка Минздрава

В Костанайской области по решению суда прекратила работу детская оздоровительная организация "Светофор". Проверку провели после обращения одного из родителей, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подтвердили указанные в жалобе факты и выявили нарушения санитарных требований к питанию, водоснабжению, состоянию территории и помещений, а также медосмотрам сотрудников.

Санитарно-эпидемиологическое заключение центра аннулировали. Кроме того, Минздрав РК провел служебное расследование в отношении должностных лиц, выдавших документ. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

В ведомстве заявили, что безопасность детей остается одним из главных приоритетов.

Ранее сообщалось, что на востоке страны владельцев баз отдыха наказали за вред природе.