Детский центр закрыли в Костанайской области: что выявила проверка Минздрава
Фото: Министерство здравоохранения РК
В Костанайской области по решению суда прекратила работу детская оздоровительная организация "Светофор". Проверку провели после обращения одного из родителей, сообщает Zakon.kz.
Специалисты подтвердили указанные в жалобе факты и выявили нарушения санитарных требований к питанию, водоснабжению, состоянию территории и помещений, а также медосмотрам сотрудников.
Санитарно-эпидемиологическое заключение центра аннулировали. Кроме того, Минздрав РК провел служебное расследование в отношении должностных лиц, выдавших документ. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.
В ведомстве заявили, что безопасность детей остается одним из главных приоритетов.
Ранее сообщалось, что на востоке страны владельцев баз отдыха наказали за вред природе.
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