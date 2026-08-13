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Общество

Детский центр закрыли в Костанайской области: что выявила проверка Минздрава

Детский центр закрыли в Костанайской области: что выявила проверка Минздрава , фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 20:39 Фото: Министерство здравоохранения РК
В Костанайской области по решению суда прекратила работу детская оздоровительная организация "Светофор". Проверку провели после обращения одного из родителей, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подтвердили указанные в жалобе факты и выявили нарушения санитарных требований к питанию, водоснабжению, состоянию территории и помещений, а также медосмотрам сотрудников.

Санитарно-эпидемиологическое заключение центра аннулировали. Кроме того, Минздрав РК провел служебное расследование в отношении должностных лиц, выдавших документ. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

В ведомстве заявили, что безопасность детей остается одним из главных приоритетов.

Ранее сообщалось, что на востоке страны владельцев баз отдыха наказали за вред природе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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