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Общество

Алматы и Усть-Каменогорск окажутся во власти неблагоприятных метеоусловий – предупреждение синоптиков

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 09:14 Фото: Zakon.kz
Сегодня неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) накроют два крупных города Казахстана. Речь – об Алматы и Усть-Каменогорске. В связи с этим горожан призвали сократить время пребывания на улице, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".

"14 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, ночью – в Усть-Каменогорске", – говорится в предупреждении.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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