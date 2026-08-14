Алматы и Усть-Каменогорск окажутся во власти неблагоприятных метеоусловий – предупреждение синоптиков

Сегодня неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) накроют два крупных города Казахстана. Речь – об Алматы и Усть-Каменогорске. В связи с этим горожан призвали сократить время пребывания на улице, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".

"14 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, ночью – в Усть-Каменогорске", – говорится в предупреждении.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Ранее сообщалось, что в 16 областях Казахстана на 14 августа 2026 года синоптики объявили штормовое предупреждение. В каких именно регионах страны ожидаются дожди с грозами и сильная жара, можете узнать по ссылке.