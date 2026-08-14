Степной орел или беркут: кто настоящий властелин неба Казахстана

Сегодня, 14 августа 2026 года, Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) опубликовало познавательный материал о властелинах неба Казахстана: степном орле и беркуте, сообщает Zakon.kz.

Как гласит публикация Министерства, если один – величественный хищник бескрайних степей, то другой – хозяин горных просторов.

"Степной орел и беркут – яркие представители хищных птиц Казахстана". Пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК

Степной орел обитает преимущественно на открытых степных и полупустынных территориях. Паря высоко над землей, он способен осматривать большие пространства в поисках добычи и играет важную роль в природных экосистемах.

Беркут – крупная хищная птица, известная своей силой и зоркостью. Мощные когти и загнутый клюв делают его искусным охотником. В казахской культуре беркут занимает особое место: традиция охоты с ловчей птицей передается из поколения в поколение.

На первый взгляд, подчеркивают специалисты, эти два хищника похожи. Однако у каждого из них свои особенности внешнего облика, поведения и среды обитания.

Стоит уточнить, что также хищные птицы выполняют важнейшую функцию в природе: участвуют в естественном регулировании численности животных и помогают поддерживать экологическое равновесие.

Чуть ранее уникальный заповедник в Казахстане – Маркакольский государственный природный парк – показал свое богатство пернатого мира. Как оказалось, на территории зарегистрирован 261 вид птиц. Из них особую ценность представляют 27 редких и исчезающих видов.