17-летний борец из Казахстана стал чемпионом мира

Казахстанец Дияр Аманали стал победителем чемпионата мира по греко-римской борьбе U17 в Баку (Азербайджан). Борец стал лучшим в весовой категории до 55 кг. В финале Аманали одержал победу над Кеве Ковачем из Венгрии, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, в активе сборной Казахстана теперь две медали.

Как отметили в пресс-службе НОК РК, до этого вторым на ЧМ стал Али Алмас (до 48 кг).

Ранее сообщалось, что казахстанские школьники стали одними из лучших в мире сразу по пяти предметам.