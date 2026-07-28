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Спорт

17-летний борец из Казахстана стал чемпионом мира

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 20:02 Фото: olympic.kz
Казахстанец Дияр Аманали стал победителем чемпионата мира по греко-римской борьбе U17 в Баку (Азербайджан). Борец стал лучшим в весовой категории до 55 кг. В финале Аманали одержал победу над Кеве Ковачем из Венгрии, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, в активе сборной Казахстана теперь две медали.

Как отметили в пресс-службе НОК РК, до этого вторым на ЧМ стал Али Алмас (до 48 кг).

Ранее сообщалось, что казахстанские школьники стали одними из лучших в мире сразу по пяти предметам.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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