17-летний борец из Казахстана стал чемпионом мира
Фото: olympic.kz
Казахстанец Дияр Аманали стал победителем чемпионата мира по греко-римской борьбе U17 в Баку (Азербайджан). Борец стал лучшим в весовой категории до 55 кг. В финале Аманали одержал победу над Кеве Ковачем из Венгрии, сообщает Zakon.kz.
Таким образом, в активе сборной Казахстана теперь две медали.
Как отметили в пресс-службе НОК РК, до этого вторым на ЧМ стал Али Алмас (до 48 кг).
Ранее сообщалось, что казахстанские школьники стали одними из лучших в мире сразу по пяти предметам.
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