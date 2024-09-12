Ущерб превысил 30 млн тенге: жительницы Астаны поплатились свободой за махинации с жильем

Прокуратурой Астаны поддержано государственное обвинение в отношении двух жительниц столицы, обвиняемых в совершении неоднократных фактов мошенничества. Лжериелторов суд приговорил к реальным срокам, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 сентября 2024 года рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Приговором суда жительницы города осуждены к трем годам лишения свободы каждая. Приговор вступил в законную силу. Материальный ущерб взыскан с виновных лиц", – говорится в сообщении.

Установлено, что женщины вводили потерпевших в заблуждение о возможности оформления ипотечного займа в "Отбасы банк" на льготных условиях.

К примеру, мошенницы предложили одной из потерпевших оформить кредит на сумму более 8 млн тенге для внесения в АО "Отбасы банк" в качестве первоначального взноса. При этом сообщили ей ложные сведения о том, что кредит будет рефинансирован вместе с ипотечным займом.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель доказал, что для придания мнимой законности своих действий злоумышленники открыли ИП и арендовали офисное помещение, что позволило им обмануть и завладеть денежными средствами 27 потерпевших.

Ущерб превысил 30 млн тенге.

Прокуратура Астаны призывает жителей и гостей столицы быть бдительными, убеждаться в достоверности предлагаемых услуг, не доверять лицам, которые предлагают выгодные сделки под предлогом имеющихся мнимых связей и знакомств, поскольку это может быть признаком мошенничества.

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11 сентября 2024 года стало известно, что предприимчивая казахстанка обманула сограждан более чем на 300 млн тенге. Приговор по факту организации финансовой пирамиды и хищения крупной суммы денег ей вынесли в суде ЗКО.