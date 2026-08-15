Будущих абитуриентов предупредили о мошенничестве с ЕНТ-2027

В Национальном центре тестирования предупредили будущих абитуриентов о мошенниках, которые обещают "сдать ЕНТ" за них или предоставить готовые ответы на тестовые задания, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в НЦТ, в социальных сетях участились обращения граждан, ставших жертвами подобных схем. В центре подчеркнули, что предложения о помощи со сдачей ЕНТ и продаже якобы готовых ответов являются мошенничеством.

В НЦТ напомнили, что для каждого участника ЕНТ формируется индивидуальный вариант теста. Кроме того, при проведении тестирования применяются меры информационной безопасности, которые должны исключить вмешательство в систему извне.

В центре отдельно обратились к будущим абитуриентам 2027 года и призвали их не доверять обещаниям "гарантированного результата" и готовиться к ЕНТ самостоятельно.

Ранее были названы специальности, получившие больше всего грантов в 2026 году.