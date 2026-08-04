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Общество

Минздрав: Смертность от рака в Казахстане снизилась на четверть

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 18:34 Фото: Zakon.kz
Доля выявленных случаев рака на ранних стадиях в Казахстане за последние три года выросла до 36,8%, а количество запущенных диагнозов снизилось на 7,5%. Об этом 4 августа 2026 года сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, пятилетняя выживаемость пациентов в стране достигла 65%, при этом показатель смертности от онкологических заболеваний упал сразу на 26,6%.

По ключевым показателям эффективности Казахстан уже лидирует среди стран Центральной Азии и стремительно приближается к стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Мы последовательно создаем систему, в которой каждый пациент сможет получить качественную онкологическую помощь независимо от места проживания. Это не разовые решения, а долгосрочные изменения, которые уже дают реальные результаты", – отметила министр здравоохранения.

Сейчас под динамическим наблюдением казахстанских врачей находятся 246 тыс. пациентов. Ежегодно в республике фиксируют порядка 43 тыс. новых случаев рака.

Системная модернизация онкологической службы проводится в рамках комплексного плана, разработанного Минздравом по поручению главы государства.

Ранее сообщалось, что алкоголь может незаметно привести к пяти видам рака.

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Канат Болысбек
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