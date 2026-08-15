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Общество

Особые технические меры приняли перед концертом Канье Уэста в Алматы

Фото: pixabay, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 20:10 Фото: pixabay
Организаторы концерта Канье Уэста по согласованию с местными властями обратились к Tele2/Altel с просьбой временно ограничить использование части частот в районе Центрального стадиона.

Данная мера необходима для корректной работы специального технического оборудования, задействованного при проведении концерта и использующего тот же частотный диапазон.

По информации организаторов, аналогичные технические требования применялись при проведении мероприятий в других странах, в том числе в Грузии и Турции.

Tele2/Altel понимает значимость этого масштабного события для Алматы и идет навстречу организаторам и запросу Акимата, оказывая необходимое техническое содействие для проведения концерта.

При этом Tele2/Altel задействует все доступные технические возможности, чтобы сохранить доступность мобильной связи и интернета для клиентов на территории проведения мероприятия. Вместе с тем временное ограничение части частот, необходимое для выполнения технических требований организаторов, в сочетании с ожидаемой высокой нагрузкой на сеть может в отдельные периоды повлиять на скорость мобильного интернета.

Чтобы посещение концерта прошло максимально комфортно, рекомендуем заранее, до прибытия на Центральный стадион, скачать на телефон билеты, QR-коды и другую информацию, необходимую для прохода на мероприятие.

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Канат Болысбек
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