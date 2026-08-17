Что происходит на стадионе Алматы после концерта Канье Уэста

16 августа в Дирекции спортивных сооружений города Алматы рассказали и показали, как обстоят дела на Центральном стадионе после мирового шоу, сообщает Zakon.kz.

Так, по информации пресс-службы ДСС, на Центральном стадионе Алматы завершены основные демонтажные работы.

Сразу после освобождения территории специалисты приступили к плановым мероприятиям по уходу за футбольным полем. В частности проведены:

полив газона;

осмотр покрытия;

необходимые агротехнические работы.

"Состояние газона находится на постоянном контроле. Все дальнейшие работы будут проводиться поэтапно до полного завершения восстановительных мероприятий", – говорится в сообщении.

Также стало известно, что обязательства по сохранности и, при необходимости, восстановлению футбольного поля предусмотрены условиями проведения мероприятия.

"В случае выявления повреждений необходимые восстановительные работы будут выполнены организатором за свой счет", – уточнили в Дирекции спортивных сооружений города Алматы.

Также горожан заверили, что Центральный стадион продолжает подготовку к предстоящим спортивным мероприятиям.

В Алматы 15 августа состоялся долгожданный концерт американского рэпера Канье Уэста. После вынужденного переноса из-за непогоды и проблем со светом артист все же появился на Центральном стадионе.