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Общество

Что происходит на стадионе Алматы после концерта Канье Уэста

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, ФК Кайрат, матч, футбол, футбольный клуб Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 05:25 Фото: Zakon.kz
16 августа в Дирекции спортивных сооружений города Алматы рассказали и показали, как обстоят дела на Центральном стадионе после мирового шоу, сообщает Zakon.kz.

Так, по информации пресс-службы ДСС, на Центральном стадионе Алматы завершены основные демонтажные работы.

Канье Уэст в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 05:25

Фото: dss_almaty

Сразу после освобождения территории специалисты приступили к плановым мероприятиям по уходу за футбольным полем. В частности проведены:

  • полив газона;
  • осмотр покрытия;
  • необходимые агротехнические работы.
"Состояние газона находится на постоянном контроле. Все дальнейшие работы будут проводиться поэтапно до полного завершения восстановительных мероприятий", – говорится в сообщении.
Канье Уэст в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 05:25

Фото: Instagram/dss_almaty

Также стало известно, что обязательства по сохранности и, при необходимости, восстановлению футбольного поля предусмотрены условиями проведения мероприятия.

"В случае выявления повреждений необходимые восстановительные работы будут выполнены организатором за свой счет", – уточнили в Дирекции спортивных сооружений города Алматы.

Также горожан заверили, что Центральный стадион продолжает подготовку к предстоящим спортивным мероприятиям.

В Алматы 15 августа состоялся долгожданный концерт американского рэпера Канье Уэста. После вынужденного переноса из-за непогоды и проблем со светом артист все же появился на Центральном стадионе.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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