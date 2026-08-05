Концерт Канье Уэста: сколько на нем заработает Алматы

Концерты мировых звезд давно перестали быть просто музыкальными шоу. Сегодня они способны приносить принимающим городам миллиарды долларов, увеличивать загрузку гостиниц, продажи в ресторанах и торговых центрах. Сколько может заработать Алматы на выступлении YE, разбирался Zakon.kz.

Концерт как финансовый проект

В последние годы крупнейшие концертные шоу в мире рассматривают не только как культурные, но и как экономические события. Выступления звезд привлекают десятки тысяч туристов, которые тратят деньги не только на билеты, но и на перелеты, гостиницы, питание, транспорт и покупки.

После мирового The Eras Tour американской певицы Taylor Swift экономисты даже ввели термин Swiftonomics (Свифтономика). Тур, проходивший с марта 2023 по декабрь 2024 года, охватил пять континентов и собрал более 10 млн зрителей. Его кассовые сборы превысили 2 млрд долларов, что сделало его самым успешным концертным туром в истории мировой музыки.

Однако главным оказался не рекорд по билетам. Как отмечала Федеральная резервная система США, концерты Taylor Swift заметно увеличивали туристические потоки и потребительские расходы.

В США тур добавил экономике около 4,3 млрд долларов. В отдельных городах резко росла загрузка гостиниц, увеличивались продажи ресторанов и магазинов, а некоторые муниципалитеты сравнивали эффект от концертов с проведением крупнейших спортивных соревнований.

Свифт на Reputation Stadium Tour (2018) Фото: wikimedia

Как из одного доллара сделать четыре

Экономический эффект концертов впечатляет. По оценке Oxford Economics, каждые 100 долларов, потраченные приезжим зрителем на билет, приносят городской экономике еще 334,92 доллара дополнительных расходов. Деньги получают гостиницы, рестораны, службы такси, торговые центры, музеи и другие предприятия сферы услуг.

Таким образом, совокупный экономический эффект достигает 434,92 доллара на каждые 100 долларов стоимости билета.

Именно поэтому крупнейшие города мира все активнее конкурируют за право принимать выступления звезд первой величины.

Алматы уже видел этот эффект

Для Казахстана подобные расчеты перестали быть теорией в 2025 году. По данным акимата южной столицы, концерт Jennifer Lopez, состоявшийся в августе прошлого года, посетили 27 тыс. человек, в том числе 7 тыс. иностранных гостей из 35 стран.

Экономический эффект от шоу JLo10 превысил млрд тенге.

При этом только иностранные туристы, по данным Mastercard, оставили в Алматы свыше 5 млрд тенге, а объем транзакций по международным банковским картам в дни концерта увеличился примерно на 11%.

Еще один пример – концерт Backstreet Boys, который также собрал около 30 тыс. зрителей и подтвердил высокий интерес к выступлениям мировых звезд в Казахстане.

Дженнифер Лопес в Казахстане. Фото: Instagram/jlo

YE будет круче?

Теперь власти города рассчитывают повторить прошлогодний успех. По предварительным оценкам акимата, концерт YE (Канье Уэста) посетят не менее 30 тыс. человек.

Стоимость билетов составляет от 120 тыс. до 350 тыс. тенге, причем сегодня в продаже осталось только 4% билетов в не самых лучших местах стадиона от 170 до 315 тыс. тенге.

В управлении туризма Алматы ожидают, что концерт вновь увеличит загрузку гостиниц, спрос на рестораны, транспорт, торговлю и другие сервисы, а объем операций по международным банковским картам может повторить динамику, наблюдавшуюся во время выступления Jennifer Lopez.

Рекламный плакат продюсера Joseph Carré. Фото: Instagram/josephkarre

Кто доходнее: JLo или YE?

Если сравнивать артистов исключительно по концертной экономике, картина получается неоднозначной.

За всю карьеру концертные проекты Jennifer Lopez принесли свыше 248 млн долларов. Ее мировой тур Dance Again World Tour собрал 102,6 млн долларов за 78 концертов.

У YE показатели выглядят иначе. Его тур Saint Pablo Tour принес 52,8 млн долларов, но всего за 41 концерт, то есть средняя выручка одного выступления оказалась практически такой же.

При этом нынешние концерты рэпера собирают значительно более дорогую аудиторию. Билеты на многие его выступления стоят заметно выше, чем у большинства поп-исполнителей, а спрос сохраняется даже после многочисленных скандалов вокруг артиста.

Для Алматы это означает, что экономический эффект концерта может зависеть не только от количества зрителей.

Доход получат гостиницы, владельцы арендного жилья, рестораны, кафе, службы такси, аэропорт, железная дорога, торговые центры, магазины, экскурсионные компании и городской бюджет через налоги.

Так сколько получит Алматы?

Если исходить из официальных итогов концерта Jennifer Lopez, то увеличение аудитории с 27 тыс. до 30 тыс. зрителей уже само по себе позволяет ожидать экономический эффект не менее 11 млрд тенге.

Эта оценка выглядит скорее консервативной. Билеты на концерт YE стоят дороже, чем на многие предыдущие выступления мировых звезд в Казахстане, а мировой опыт показывает, что основную прибыль принимающему городу приносят именно приезжие гости, которые помимо билетов оплачивают гостиницы, питание, транспорт и покупки.

Если доля иностранных и иногородних зрителей окажется выше, чем на концерте Jennifer Lopez, итоговый вклад выступления YE в экономику Алматы может превысить эту сумму. Для города это будет означать не просто еще один аншлаг, а один из самых успешных проектов в сфере событийного туризма за последние годы.

Ранее мы сообщили, что концерт Канье Уэста изменил планы футбольного клуба "Кайрат" и вызвал перенос матча третьего квалификационного раунда еврокубков.