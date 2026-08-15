Канье Уэст выступил в Алматы: как прошел долгожданный концерт

В Алматы 15 августа состоялся долгожданный концерт американского рэпера Канье Уэста (Ye). После вынужденного переноса из-за непогоды и проблем со светом накануне артист вышел на сцену Центрального стадиона южной столицы, подарив зрителям двухчасовое масштабное шоу, сообщает Zakon.kz.

Выступление в Алматы стало первым полноценным публичным концертом исполнителя в Казахстане. Организаторы подготовили грандиозную визуальную концепцию: в самом центре поля установили огромную сферу, изображающую земной шар.

Музыкант поднялся на вершину этой конструкции под трек King, а его появление сопровождалось ярким запуском фейерверков.

На протяжении всего перформанса Ye был подсвечен красным светом, а динамичную атмосферу на площадке создавали мощные лазерные лучи.

Трибуны арены были забиты – ради этого события в мегаполис приехали не только тысячи казахстанцев и известные отечественные блогеры, но и поклонники рэпера из других стран.

Пользователи активно делились в соцсетях кадрами с места событий: на видеозаписях видно море светящихся экранов телефонов и гигантский арт-объект, который ожил после нескольких дней монтажа.

В Казнете эйфория смешалась с юмором – фанаты активно комментируют долгожданный приезд звезды.

Неужели!

YE в Алматы.

Это Алматы, детка!

После дождя, переноса, суток ожидания и бесконечного "ну что, будет?", YE вышел на сцену в Алматы. Кажется, этот концерт Алматы пришлось немного заслужить.

В программу вошли главные хиты рэпера, включая популярный трек Everybody. Завершилась двухчасовая программа под песню True Love (feat. XXXTentacion) и еще один залп праздничного салюта над стадионом.

Изначально шоу должно было пройти вечером 14 августа, однако в мегаполисе произошел масштабный сбой в электроснабжении, который совпал с резким ухудшением погоды – сильным ветром и проливным дождем. Из соображений безопасности организаторы сместили дату на один день.

О первом концерте Уэста (YE) в Казахстане стало известно 17 июля. Сообщалось, что для большого концерта организаторы везут в город более 100 тонн оборудования (около 15 фур). Сцена будет оборудована гигантской вращающейся сферой, как на других мировых шоу тура.

После анонса активизировались мошенники и пытались заработать на ажиотаже.

В акимате также уведомили фанатов, что после мероприятия для зрителей будет обеспечен общественный транспорт и дополнительные шаттлы.