#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
464.02
536.18
5.54
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
464.02
536.18
5.54
Культура и шоу-бизнес

Канье Уэст выступил в Алматы: как прошел долгожданный концерт

Канье Уест, концерт, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 00:34 Фото: wikimedia/Peter Hutchins
В Алматы 15 августа состоялся долгожданный концерт американского рэпера Канье Уэста (Ye). После вынужденного переноса из-за непогоды и проблем со светом накануне артист вышел на сцену Центрального стадиона южной столицы, подарив зрителям двухчасовое масштабное шоу, сообщает Zakon.kz.

Выступление в Алматы стало первым полноценным публичным концертом исполнителя в Казахстане. Организаторы подготовили грандиозную визуальную концепцию: в самом центре поля установили огромную сферу, изображающую земной шар.

Музыкант поднялся на вершину этой конструкции под трек King, а его появление сопровождалось ярким запуском фейерверков.

На протяжении всего перформанса Ye был подсвечен красным светом, а динамичную атмосферу на площадке создавали мощные лазерные лучи.

Трибуны арены были забиты – ради этого события в мегаполис приехали не только тысячи казахстанцев и известные отечественные блогеры, но и поклонники рэпера из других стран.

Пользователи активно делились в соцсетях кадрами с места событий: на видеозаписях видно море светящихся экранов телефонов и гигантский арт-объект, который ожил после нескольких дней монтажа.

В Казнете эйфория смешалась с юмором – фанаты активно комментируют долгожданный приезд звезды.

  • Неужели!
  • YE в Алматы.
  • Это Алматы, детка!
  • После дождя, переноса, суток ожидания и бесконечного "ну что, будет?", YE вышел на сцену в Алматы. Кажется, этот концерт Алматы пришлось немного заслужить.

В программу вошли главные хиты рэпера, включая популярный трек Everybody. Завершилась двухчасовая программа под песню True Love (feat. XXXTentacion) и еще один залп праздничного салюта над стадионом.

Изначально шоу должно было пройти вечером 14 августа, однако в мегаполисе произошел масштабный сбой в электроснабжении, который совпал с резким ухудшением погоды – сильным ветром и проливным дождем. Из соображений безопасности организаторы сместили дату на один день.

О первом концерте Уэста (YE) в Казахстане стало известно 17 июля. Сообщалось, что для большого концерта организаторы везут в город более 100 тонн оборудования (около 15 фур). Сцена будет оборудована гигантской вращающейся сферой, как на других мировых шоу тура.

После анонса активизировались мошенники и пытались заработать на ажиотаже.

В акимате также уведомили фанатов, что после мероприятия для зрителей будет обеспечен общественный транспорт и дополнительные шаттлы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Концерт Канье Уэста в Алматы перенесли на 15 августа
21:18, 14 августа 2026
Концерт Канье Уэста в Алматы перенесли на 15 августа
Каньэ Уэст, артист
13:04, 17 июля 2026
Канье Уэст впервые выступит в Алматы
Канье Уэст, певец
18:39, 06 августа 2026
Билеты за 350 тысяч и фейковые перепродавцы: полиция Алматы предупредила фанатов Канье Уэста
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Ахмат&quot; с Самородовым и Кенжебеком уступил &quot;Краснодару&quot; в РПЛ
00:48, 16 августа 2026
"Ахмат" с Самородовым и Кенжебеком уступил "Краснодару" в РПЛ
Казахстанские синхронистки взяли ещё одно историческое &quot;серебро&quot; на ЧМ в Будапеште
00:14, 16 августа 2026
Казахстанские синхронистки взяли ещё одно историческое "серебро" на ЧМ в Будапеште
Стас Покатилов получил отдых после Лиги чемпионов, &quot;Сабах&quot; победил &quot;Кяпаз&quot;
23:47, 15 августа 2026
Стас Покатилов получил отдых после Лиги чемпионов, "Сабах" победил "Кяпаз"
Сборная Казахстана вошла в топ-20 на чемпионате мира по художественной гимнастике
23:11, 15 августа 2026
Сборная Казахстана вошла в топ-20 на чемпионате мира по художественной гимнастике
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: