15 млн тенге за "спасение" от уголовного дела по аферам с ОСМС: АФМ обратилось к руководителям медорганизаций

В Казахстане в связи с проводимой Агентством РК по финансовому мониторингу (АФМ) работой по пресечению хищений средств в сфере обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) участились случаи мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 17 августа 2026 года, заявила пресс-служба АФМ:

"Злоумышленники представляются сотрудниками агентства и, ссылаясь на якобы выявленные нарушения, угрожают руководителям медучреждений уголовным преследованием. При этом они требуют денежные средства, обещая за вознаграждение не привлекать их к ответственности".

Как сообщается, подобная схема мошенничества пресечена в Туркестанской области.

"Двое лиц, выдавая себя за сотрудников агентства, путем обмана пытались завладеть денежными средствами в размере 15 млн тенге у руководителя одной из медорганизаций. Получив 5 млн тенге, мошенники потребовали передать оставшиеся 10 млн тенге". Пресс-служба АФМ РК

Отмечается, что 8 августа текущего года они были задержаны с поличным сотрудниками ДЭР по Туркестанской области совместно с Департаментом собственной безопасности (ДСБ) агентства.

"Судом в отношении сообщников санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается". Пресс-служба АФМ РК

В связи с этим Агентство РК по финансовому мониторингу обратилось к гражданам с предупреждением:

"Любые требования денежных средств, сопровождаемые угрозами привлечения к ответственности либо обещаниями избежать наказания, являются противоправными".

О подобных фактах, как уточнили в пресс-службе АФМ, необходимо незамедлительно сообщать в call-центр агентства по номеру 1458.

"Обращаем внимание, что вызов граждан в органы по финмониторингу осуществляется исключительно в рамках находящихся в производстве досудебных расследований на основании официальных повесток, оформленных и направленных в установленном законодательством порядке. Призываем граждан проявлять бдительность, не поддаваться на провокации и уловки мошенников". Пресс-служба АФМ РК

3 августа 2026 года стало известно, что в Казахстане выявлены схемы фиктивного прикрепления порядка 140 тыс. граждан и внесения ложных сведений о медицинских услугах, повлекшие незаконное получение финансирования из Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). О масштабных махинациях с ОСМС на миллиарды тенге рассказали в АФМ.