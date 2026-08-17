Долгожданный спад жары, сильные дожди и аномальные +41°C идут на Казахстан

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящие три дня. Из него следует, что 18, 19 и 20 августа 2026 года по стране ожидаются долгожданный спад жары и сильные дожди. При этом аномальные +41°C прогнозируются в одном из регионов республики, сообщает Zakon.kz.

Так, в прогнозе говорится, что погода без осадков ожидается лишь на юге РК.

"С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана прогнозируются дожди с грозами, усиление ветра, выпадение града... На севере, востоке, в центре страны ночью и утром ожидается туман. Сильные дожди ожидаются 19-20 августа в северных областях, 20 августа – в центре Казахстана". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, понижение температуры воздуха днем ожидается:

в северных областях – до +17...+22°C ,

, в центральных и восточных регионах – до +18...+30°C.

В западных регионах в дневные часы столбики термометров достигнут отметки +30...+38°C, в отдельных районах Мангистауской области – до +41°C.

Также сообщается, что температурный фон днем составит:

в Актюбинской области – +27...+35°C ,

, в Костанайской области – +20...+30°C ,

, на юге Казахстана – +30...+37°C ,

, на юго-востоке республики – +28...+35°C.

Материал по теме Опубликовано штормовое предупреждение на 17 августа

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили бюллетень погоды на сентябрь 2026 года. Из него следует, что осадки больше нормы прогнозируются в девяти регионах Казахстана, температура воздуха выше нормы на 1°С – в трех областях страны. Также в 13 регионах РК ожидаются заморозки -6°С. Подробнее – здесь.