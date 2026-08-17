Заморозки до -6°С и осадки ударят по Казахстану

Фото: сгенерировано с помощью ИИ

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили бюллетень погоды на сентябрь 2026 года. Из него следует, что осадки больше нормы прогнозируются в 9 регионах Казахстана, температура воздуха выше нормы на 1°С – в 3 областях страны. Также в 13 регионах РК ожидаются заморозки -6°С, сообщает Zakon.k

Осадки По данным синоптиков, количество осадков в сентябре ожидается: около нормы на большей части республики,

на большей части республики, больше нормы – в Северо-Казахстанской, Павлодарской, на большей части Западно-Казахстанской, Акмолинской, на северо-западе Атырауской, на северо-востоке Костанайской, на крайнем севере Карагандинской, в северной половине Восточно-Казахстанской и области Абай,

– в Северо-Казахстанской, Павлодарской, на большей части Западно-Казахстанской, Акмолинской, на северо-западе Атырауской, на северо-востоке Костанайской, на крайнем севере Карагандинской, в северной половине Восточно-Казахстанской и области Абай, меньше нормы – на большей части Кызылординской, Туркестанской, в юго-восточной половине Мангистауской, на юге Актюбинской, на юго-западе Жамбылской областей. Фото: пресс-служба РГП "Казгидромет" Температура воздуха Согласно прогнозу, в сентябре средняя за месяц температура воздуха ожидается: около нормы на большей части республики,

на большей части республики, выше нормы на 1°С – на большей части Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, Мангистауской областей. Фото: пресс-служба РГП "Казгидромет" Среднемесячная температура воздуха Как уточнили в РГП "Казгидромет", средняя за месяц температура воздуха ожидается: на большей части Казахстана – +9...+15°С ,

, на юго-западной половине, в отдельных районах северо-запада, центра страны – +16...+22°С. Фото: пресс-служба РГП "Казгидромет" Заморозки до -6°С В сентябре сразу в 13 регионах Казахстана ожидаются заморозки до -6°С. Западно-Казахстанская область Во второй декаде ожидается понижение температуры воздуха ночью от +11...+16°С, севере области +6°С до +1...+6°С, на поверхности почвы до заморозков -2°С , днем от +27...+32°С, на западе области +21°С до +17...+22°С, на северо-востоке области +12°С. В конце декады – повышение температуры воздуха.

воздуха ночью от +11...+16°С, севере области +6°С до +1...+6°С, на поверхности почвы до , днем от +27...+32°С, на западе области +21°С до +17...+22°С, на северо-востоке области +12°С. В конце декады – повышение температуры воздуха. В третьей декаде ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до +6...+11°С, на севере области +3°С, днем до +22...+27°С, на севере области +18°С. Затем предполагается понижение температуры воздуха ночью до +1...+6°С, на севере области до заморозков -1°С, днем до +17...+22°С. Актюбинская область В начале третьей декады ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до +7...+12°С, на севере области +3°С, днем до +21...+26°С, на севере +15°С. Затем понижение температуры воздуха ночью до +1...+6°С, на севере области до заморозков -3°С, днем до +12...+17°С, на западе области +20°С. В конце декады ожидается повышение температуры воздуха ночью до +7...+12°С, днем до +17...+22°С. Костанайская область В первой декаде предполагается резкое понижение температуры воздуха ночью от +17...+22°С, за западе области +13°С до +1...+6°С, на поверхности почвы до заморозков -1°С , днем от +31...+36°С до +15...+20°С. Затем повышение температуры воздуха ночью до +8...+13°С, днем до +22...+27°С.

воздуха ночью от +17...+22°С, за западе области +13°С до +1...+6°С, на поверхности почвы до , днем от +31...+36°С до +15...+20°С. Затем повышение температуры воздуха ночью до +8...+13°С, днем до +22...+27°С. Во второй декаде ожидается понижение температуры воздуха ночью до +1...+6°С, на поверхности почвы до заморозков -1°С , днем до +15...+20°С, на севере области +9°С. Затем повышение температуры воздуха ночью до +6...+11°С, на западе +2°С, днем до +20...+25°С, на севере области +15°С.

воздуха ночью до +1...+6°С, на поверхности почвы до , днем до +15...+20°С, на севере области +9°С. Затем повышение температуры воздуха ночью до +6...+11°С, на западе +2°С, днем до +20...+25°С, на севере области +15°С. В третьей декаде предполагается понижение температуры воздуха ночью до +1...+6°С, в северной половине области до заморозков -3°С, днем до +10...+15°С. Затем повышение температуры воздуха ночью до +5...+10°С, днем до +15...+20°С. Северо-Казахстанская область В первой декаде предполагается резкое понижение температуры воздуха ночью от +16...+21°С, за западе области +12°С до +1...+6°С, на западе и севере области до заморозков -2°С , днем от +28...+33°С до +13...+18°С. Затем повышение температуры воздуха ночью до +9...+14°С, днем до +21...+26°С.

воздуха ночью от +16...+21°С, за западе области +12°С до +1...+6°С, на западе и севере области до , днем от +28...+33°С до +13...+18°С. Затем повышение температуры воздуха ночью до +9...+14°С, днем до +21...+26°С. Во второй декаде ожидается понижение температуры воздуха ночью до +1...+6°С, на поверхности почвы до заморозков -2°С , днем до +13...+18°С. Затем повышение температуры воздуха ночью до +6...+11°С, днем до +18...+23°С.

воздуха ночью до +1...+6°С, на поверхности почвы до , днем до +13...+18°С. Затем повышение температуры воздуха ночью до +6...+11°С, днем до +18...+23°С. В начале третьей декады предполагается понижение температуры воздуха ночью до +1+6°С, на западе и севере области до заморозков -2°С, днем до +8...+13°С. Затем колебание температуры воздуха ночью от +1...+6°С, на западе и севере области заморозки -2°С до +6...+11°С, днем от +8...+13°С до +14...+19°С. Акмолинская область В первой декаде предполагается резкое понижение температуры воздуха ночью от +15...+20°С до +1...+6°С, на севере и востоке области до заморозков -2°С , днем от +27...+32°С до +13...+18°С, на востоке области +9°С. Затем повышение температуры воздуха ночью до +5...+10°С, днем до +17...+22°С.

воздуха ночью от +15...+20°С до +1...+6°С, на севере и востоке области до , днем от +27...+32°С до +13...+18°С, на востоке области +9°С. Затем повышение температуры воздуха ночью до +5...+10°С, днем до +17...+22°С. Во второй декаде ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до +10...+15°С, днем до +22...+27°С. Затем понижение температуры воздуха ночью до +1...+6°С, на поверхности почвы до заморозков -1°С , днем до +13...+18°С, на севере области +10°С. В конце декады – повышение температуры воздуха ночью до +8...+13°С, на западе области +4°С, днем до +20...+25°С.

воздуха ночью до +1...+6°С, на поверхности почвы до , днем до +13...+18°С, на севере области +10°С. В конце декады – повышение температуры воздуха ночью до +8...+13°С, на западе области +4°С, днем до +20...+25°С. В начале третьей декады предполагается резкое понижение температуры воздуха ночью до +1...+6°С, на севере, в центре области до заморозков -2°С, днем до +6...+11°С. Затем повышение температуры воздуха ночью до +5...+10°С, днем до +11...+16°С, на западе области +20°С. Павлодарская область В первой декаде предполагается резкое понижение температуры воздуха ночью от +15...+20°С, на северо-востоке области +10°С до +1...+6°С, на поверхности почвы до заморозков -2°С , днем от +27...+32°С до +12...+17°С. Затем повышение температуры воздуха ночью до +3...+8°С, днем до +15...+20°С.

воздуха ночью от +15...+20°С, на северо-востоке области +10°С до +1...+6°С, на поверхности почвы до , днем от +27...+32°С до +12...+17°С. Затем повышение температуры воздуха ночью до +3...+8°С, днем до +15...+20°С. Во второй декаде ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до +9...+14°С, днем до +21...+26°С, на северо-западе области +29°С. Затем понижение температуры воздуха ночью до +2...+7°С, на поверхности почвы до заморозков -1°С , днем до +14...+19°С. В конце декады – повышение температуры воздуха ночью до +7...+12°С, днем до +19...+24°С, на юго-востоке области +28°С.

воздуха ночью до +2...+7°С, на поверхности почвы до , днем до +14...+19°С. В конце декады – повышение температуры воздуха ночью до +7...+12°С, днем до +19...+24°С, на юго-востоке области +28°С. В третьей декаде прогнозируется понижение температуры воздуха ночью от +7...+12°С до +1...+6°С, на севере области до заморозков -3°С, днем от +19...+24°С до +10...+15°С. Область Улытау В начале третьей декады предполагается колебание температуры воздуха ночью от +1...+6°С, на востоке области до заморозков -3°С до +5...+10°С, днем от +10...+15°С до +15...+20°С. Карагандинская область В первой декаде предполагается резкое понижение температуры воздуха ночью от +15...+20°С до +1...+6°С, на севере области до заморозков -4°С , на востоке +9°С, днем от +27...+32°С до +13...+18°С, на востоке области +21°С. Затем повышение температуры воздуха ночью до +5...+10°С, днем до +17...+22°С.

воздуха ночью от +15...+20°С до +1...+6°С, на севере области до , на востоке +9°С, днем от +27...+32°С до +13...+18°С, на востоке области +21°С. Затем повышение температуры воздуха ночью до +5...+10°С, днем до +17...+22°С. Во второй декаде ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до +10...+15°С, днем до +22...+27°С. Затем понижение температуры воздуха ночью до +2...+7°С, на поверхности почвы до заморозков -1°С , днем до +14...+19°С, на севере области +10°С. В конце декады – повышение температуры воздуха ночью до +7...+12°С, на западе +4°С, днем до +19...+24°С, на севере области +15°С.

воздуха ночью до +2...+7°С, на поверхности почвы до , днем до +14...+19°С, на севере области +10°С. В конце декады – повышение температуры воздуха ночью до +7...+12°С, на западе +4°С, днем до +19...+24°С, на севере области +15°С. В третьей декаде предполагается постепенное понижение температуры воздуха ночью до +1...+6°С, на севере, в центре области до заморозков -3°С, днем до +8...+13°С, на юге области +19°С. Область Абай В первой декаде предполагается резкое понижение температуры воздуха ночью от +16...+21°С, на северо-востоке области +11°С до +1...+6°С, на западе до заморозков -1°С , на востоке +8°С, днем от +28...+33°С до +10...+15°С, на востоке области +20°С. В конце декады – повышение температуры воздуха ночью до +4...+9°С, днем до +14...+19°С.

воздуха ночью от +16...+21°С, на северо-востоке области +11°С до +1...+6°С, на западе до , на востоке +8°С, днем от +28...+33°С до +10...+15°С, на востоке области +20°С. В конце декады – повышение температуры воздуха ночью до +4...+9°С, днем до +14...+19°С. Во второй декаде ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до +11...+16°С, днем до +21...+26°С, на юго-востоке области +31°С. Затем понижение температуры воздуха ночью до +3...+8°С, на поверхности почвы до заморозков -1°С , днем до +13...+18°С. В конце декады – небольшое повышение температуры воздуха ночью до +6...+11°С, днем до +16...+21°С.

воздуха ночью до +3...+8°С, на поверхности почвы до , днем до +13...+18°С. В конце декады – небольшое повышение температуры воздуха ночью до +6...+11°С, днем до +16...+21°С. В третьей декаде предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до +8...+13°С, днем до +18...+23°С. Затем понижение температуры воздуха ночью до +1...+6°С, на севере области до заморозков -4°С, днем до +8...+13°С, на юго-востоке области +16°С. Восточно-Казахстанская область В первой декаде предполагается понижение температуры воздуха ночью от +14...+19°С до +1...+6°С, на западе, северо-востоке области до заморозков -1°С , днем от +24...+29°С до +11...+16°С. Затем повышение температуры воздуха ночью до +6...+11°С, днем до +16...+21°С. В конце декады ожидается понижение температуры воздуха.

воздуха ночью от +14...+19°С до +1...+6°С, на западе, северо-востоке области до , днем от +24...+29°С до +11...+16°С. Затем повышение температуры воздуха ночью до +6...+11°С, днем до +16...+21°С. В конце декады ожидается понижение температуры воздуха. Во второй декаде ожидается повышение температуры воздуха ночью от +1...+6°С, на северо-востоке области заморозки -2°С до +10...+15°С, днем от +10...+15°С до +20...+25°С. В конце декады ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до +1...+6°С, на востоке области до заморозков -1°С , днем до +10...+15°С.

до +10...+15°С, днем от +10...+15°С до +20...+25°С. В конце декады ожидается воздуха ночью до +1...+6°С, на востоке области до , днем до +10...+15°С. В третьей декаде предполагается повышение температуры воздуха ночью до +7...+12°С, днем до +17...+22°С. Затем понижение температуры воздуха ночью до +1...+6°С, на северо-востоке области до заморозков -4°С, днем до +4...+9°С. Жамбылская область В третьей декаде предполагается понижение температуры воздуха ночью от +9...+14°С до +1...+6°С, на поверхности почвы до заморозков -2°С, днем от +21...+26°С до +13...+18°С, в горных районах области ночью от +4°С до заморозков -1°С, днем от +16°С до +8°С. Алматинская область В первой декаде прогнозируется понижение температуры воздуха ночью от +14...+19°С до +4...+9°С, в центре области +13°С, днем от +26...+31°С до +16...+21°С, в центре от +35°С до +26°С, в горных районах области ночью от +5+10°С до заморозков -3°С , днем от +13...+18°С до +7...+12°С.

воздуха ночью от +14...+19°С до +4...+9°С, в центре области +13°С, днем от +26...+31°С до +16...+21°С, в центре от +35°С до +26°С, в горных районах области ночью от +5+10°С до , днем от +13...+18°С до +7...+12°С. Во второй декаде ожидается повышение температуры воздуха ночью до +8...+13°С, в центре области +16°С, днем до +22...+27°С, в центре +31°С, в горных районах ночью до 0...+5°С, днем до +10...+15°С. Затем прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до +3...+8°С, днем до +15...+20°С, в горных районах области ночью до заморозков -1...-6°С , днем до +3...+8°С. В самом конце декады – повышение температуры воздуха.

воздуха ночью до +3...+8°С, днем до +15...+20°С, в горных районах области ночью до , днем до +3...+8°С. В самом конце декады – повышение температуры воздуха. В третьей декаде предполагается понижение температуры воздуха ночью от +8...+13°С до +1...+6°С, на поверхности почвы до заморозков -3°С, днем от +20...+25°С, в центре области от +28°С до +12...+17°С, в горных районах области ночью от +1...+6°С до заморозков -1...-6°С, днем от +8...+13°С до +3...+8°С. Область Жетысу В первой декаде прогнозируется понижение температуры воздуха ночью от +14...+19°С до +3...+8°С, днем от +28...+33°С до +17...+22°С, на юго-востоке области от +36°С до +26°С, в горных районах области ночью от +9°С до заморозков -2°С , днем от +23°С до +12°С.

воздуха ночью от +14...+19°С до +3...+8°С, днем от +28...+33°С до +17...+22°С, на юго-востоке области от +36°С до +26°С, в горных районах области ночью от +9°С до , днем от +23°С до +12°С. Во второй декаде ожидается повышение температуры воздуха ночью до +8...+13°С, днем до +22...+27°С, в горных районах области ночью до +3°С, днем до +17°С. Затем прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до +2...+7°С, днем до +16...+21°С, в горных районах области ночью до заморозков -1°С , днем до +8°С. В самом конце декады – повышение температуры воздуха.

воздуха ночью до +2...+7°С, днем до +16...+21°С, в горных районах области ночью до , днем до +8°С. В самом конце декады – повышение температуры воздуха. В третьей декаде предполагается понижение температуры воздуха ночью от +7...+12°С до +1...+6°С, на поверхности почвы до заморозков -3°С, днем от +21...+26°С до +8...+13°С, на юге области +18°С, в горных районах области ночью от +1...+6°С до заморозков -1...-6°С, днем от +11...+16°С до +1...+6°С. Материал по теме Снова дожди с грозами: синоптики рассказали о погоде на понедельник Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 17 августа 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Алматы, Шымкенте и во всех 17 областях Казахстана.

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