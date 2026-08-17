До миллиона тенге: полиция срочно обратилась к казахстанским водителям из-за ошибочных штрафов

Водители Казахстана пожаловались на то, что им стали приходить необоснованные штрафы после поездок по трассам. В Министерстве внутренних дел (МВД) объяснили причину – предписания были сформированы ошибочно в результате технического сбоя в информационной системе, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилась информация, что одному водителю пришло сразу 14 штрафов за один день, кому-то "прилетело" по 4-5 "писем счастья". Так, пользователь Facebook Ришат Асқарбекұлы написал, что ездил в Хоргос и спустя четыре дня получил два штрафа. Сразу же их оплатил, а потом ему пришли еще два уведомления.

"Я уж точно не из тех безрассудных водителей, которые превышают скорость и несутся по дороге сломя голову. Почему мне приходят штрафы на общую сумму почти 50 000?" – обратился он к компетентным органам.

Еще один водитель, таксист, сообщил, что ему и его коллегам начали приходить огромные штрафы за разные месяцы за превышение скорости на трассе Алматы – Тараз. Суммы – от 80 000 до миллиона тенге. Некоторым один и тот же штраф пришел повторно.

Председатель Комитета административной полиции МВД РК Мурат Кабденов в связи с этой ситуацией 17 августа 2026 года обратился к водителям.

"Видим, что сейчас немало вопросов по штрафам за скорость на трассах. Поэтому хотим коротко объяснить, что произошло. С 13 по 14 августа в информационной системе ЕРАП (Единый реестр административных производств) Генеральной прокуратуры произошел технический сбой при автоматическом формировании предписаний. В результате часть нарушений средней скорости была ошибочно оформлена как превышение мгновенной скорости. В настоящее время совместно с коллегами проводим работу по устранению последствий технического сбоя", – сказал он.

Спикер также указал, что водителям никуда идти не нужно.

"Не нужно обращаться в полицию или что-либо доказывать. Все ошибочно сформированные предписания уже выявлены и будут отменены автоматически. Еще раз подчеркиваем, речь идет только о штрафах, ошибочно сформированных на трассах именно в результате указанного технического сбоя. Что касается водителей, которые уже оплатили такие штрафы, сейчас прорабатывается механизм возврата уплаченных средств. Ситуация находится на контроле", – заключил Кабденов.

Казахстанцам ранее напомнили, как можно проверить и оплатить административные штрафы онлайн без посещения государственных органов.