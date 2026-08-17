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Общество

"Медуз" обнаружили в озере в Мангистауской области

желеобразные организмы нашли в озере в Мангистауской области, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 20:24 Фото: lada.kz
В озере Саура в Мангистауской области отдыхающие заметили большое скопление желеобразных организмов, сообщает Zakon.kz.

За разъяснением Lada.kz обратилась к научному сотруднику учреждения "Институт гидробиологии и экологии" Асель Баймукановой.

Специалист заявила, что связывать обнаруженные в озере организмы с медузами или гребневиками Каспийского моря пока нельзя.

Скриншот, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 20:24

Фото: скриншот видео

Вместе с тем, по ее словам, определить вид организмов только по фотографиям и видеозаписям также невозможно. Для точного определения необходим образец, который должен быть передан специалистам для морфологического исследования, в том числе с использованием микроскопа.

Однако до выяснения природы обнаруженных организмов собеседница издания рекомендует посетителям соблюдать осторожность: не купаться непосредственно в месте их скопления, не брать неизвестные организмы руками и не трогать экземпляры, выброшенные на берег.

Тем временем из-за продолжительной жары, охватившей регион на курортах Балтийского моря и озерах северной Германии, началось масштабное распространение токсичных сине-зеленых водорослей. Подробнее о ситуации – здесь.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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