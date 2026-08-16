Туристам запретили купаться на популярных курортах из-за токсичных бактерий
По данным Oxu.Az, в связи с этой ситуацией на некоторых курортах уже введен запрет на купание.
Спутниковые снимки показали обширные скопления водорослей у побережья между Ростоком и островом Хиддензе. Зоны загрязнения протянулись по всей акватории внутреннего моря вплоть до датских берегов.
В федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн власти ввели полный запрет на купание в пресных озерах округа Рендсбург-Экернферде, включая Бордесхольмер, Брамзее и Дерпзее.
Дополнительно опубликованы предупреждения о небезопасности купания на нескольких пляжах балтийского побережья в округе Остхольштейн.
Министерство здравоохранения Мекленбурга-Передней Померании ограничилось рекомендациями избегать воды в зонах видимых скоплений водорослей, которые распознаются по сине-зеленой мутности и маслянистому шлейфу.
В земельном ведомстве по здравоохранению пояснили, что водоросли, являющиеся цианобактериями, выделяют опасные токсины. Прямой контакт с ними провоцирует острые аллергические реакции, раздражение слизистых оболочек и кожи. Случайное заглатывание воды грозит приступами тошноты и рвоты.
Ситуация развивается на фоне одной из самых интенсивных волн жары в Европе за последние годы, от которой сильнее всего пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция.
Ранее мы сообщали о том, что отдыхающие на пляжах турецкого курорта "плавают" в тоннах мусора.