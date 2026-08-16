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Туризм

Туристам запретили купаться на популярных курортах из-за токсичных бактерий

Спасатель, море, ноги, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 07:18 Фото: magnific
Из-за продолжительной жары, охватившей регион на курортах Балтийского моря и озерах северной Германии, началось масштабное распространение токсичных сине-зеленых водорослей, сообщает Zakon.kz.

По данным Oxu.Az, в связи с этой ситуацией на некоторых курортах уже введен запрет на купание.

Спутниковые снимки показали обширные скопления водорослей у побережья между Ростоком и островом Хиддензе. Зоны загрязнения протянулись по всей акватории внутреннего моря вплоть до датских берегов.

В федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн власти ввели полный запрет на купание в пресных озерах округа Рендсбург-Экернферде, включая Бордесхольмер, Брамзее и Дерпзее.

Дополнительно опубликованы предупреждения о небезопасности купания на нескольких пляжах балтийского побережья в округе Остхольштейн.

Министерство здравоохранения Мекленбурга-Передней Померании ограничилось рекомендациями избегать воды в зонах видимых скоплений водорослей, которые распознаются по сине-зеленой мутности и маслянистому шлейфу.

В земельном ведомстве по здравоохранению пояснили, что водоросли, являющиеся цианобактериями, выделяют опасные токсины. Прямой контакт с ними провоцирует острые аллергические реакции, раздражение слизистых оболочек и кожи. Случайное заглатывание воды грозит приступами тошноты и рвоты.

Ситуация развивается на фоне одной из самых интенсивных волн жары в Европе за последние годы, от которой сильнее всего пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция.

Ранее мы сообщали о том, что отдыхающие на пляжах турецкого курорта "плавают" в тоннах мусора.

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Аксинья Титова
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