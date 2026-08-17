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Общество

Голые стены и отсутствие дверей: квартиру в черновой отделке получила сирота в Актау

квартира в черновой отделке, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 21:21 Фото: magnific.com
Жительница Актау, относящаяся к категории детей-сирот, пожаловалась журналистам на состояние квартиры, переданной ей летом после 13-летнего ожидания, сообщает Zakon.kz.

Девушка заявила, что фактическое состояние жилья не соответствует ожиданиям: в помещении отсутствуют чистовая отделка стен и пола, межкомнатные двери, а также имеются незавершенные строительные и электромонтажные работы и строительный мусор.

"Я акт приема-передачи не подписывала. Обращалась в городской отдел ЖКХ, там знают о проблеме и обещали провести ремонт до 24 августа", – поделилась собеседница Lada.kz.

По словам сироты, несмотря на то, что до назначенного срока остаются считаные дни, к ремонту никто не приступил.

На претензию отреагировали в акимате Актау. Там заявили, что в 2024 году за счет бюджетных средств для граждан социально уязвимых категорий города Актау, состоящих на учете нуждающихся в жилье, было приобретено 500 квартир. Приобретение указанных квартир осуществлялось в соответствии с процедурами государственных закупок путем заключения договоров с различными строительными организациями.

По их данным, в квартире проводятся ремонтные работы, ориентировочный срок которых составляет 30 дней.

Тем не менее девушка намерена добиваться документального подтверждения того, каким требованиям квартира должна соответствовать при передаче.

В конце июля текущего года также сообщалось, что студентам-сиротам не выдали положенные выплаты, одежду и путевки в Жамбылской области.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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