Голые стены и отсутствие дверей: квартиру в черновой отделке получила сирота в Актау

Жительница Актау, относящаяся к категории детей-сирот, пожаловалась журналистам на состояние квартиры, переданной ей летом после 13-летнего ожидания, сообщает Zakon.kz.

Девушка заявила, что фактическое состояние жилья не соответствует ожиданиям: в помещении отсутствуют чистовая отделка стен и пола, межкомнатные двери, а также имеются незавершенные строительные и электромонтажные работы и строительный мусор.

"Я акт приема-передачи не подписывала. Обращалась в городской отдел ЖКХ, там знают о проблеме и обещали провести ремонт до 24 августа", – поделилась собеседница Lada.kz.

По словам сироты, несмотря на то, что до назначенного срока остаются считаные дни, к ремонту никто не приступил.

На претензию отреагировали в акимате Актау. Там заявили, что в 2024 году за счет бюджетных средств для граждан социально уязвимых категорий города Актау, состоящих на учете нуждающихся в жилье, было приобретено 500 квартир. Приобретение указанных квартир осуществлялось в соответствии с процедурами государственных закупок путем заключения договоров с различными строительными организациями.

По их данным, в квартире проводятся ремонтные работы, ориентировочный срок которых составляет 30 дней.

Тем не менее девушка намерена добиваться документального подтверждения того, каким требованиям квартира должна соответствовать при передаче.

В конце июля текущего года также сообщалось, что студентам-сиротам не выдали положенные выплаты, одежду и путевки в Жамбылской области.