Сервисы Кабинета налогоплательщика оказались недоступны в Казахстане

Комитет государственных доходов Министерства финансов обратился к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, сегодня, 17 августа 2026 года, с 16:00 часов в КНП ИСНА (кабинете налогоплательщика) наблюдается периодическая недоступность сервисов по представлению налоговой отчетности.

"Приняты оперативные меры по восстановлению стабильной работы сервиса. Прием налоговой отчетности осуществляется в штатном режиме. При этом все представленные формы налоговой отчетности будут приняты и обработаны датой отправки", – рассказали в комитете.

Казахстанцам принесли извинения за временные неудобства.

Ранее сообщалось, что госсервисы временно стали недоступны для пользователей. Тогда это связали с техническими работами.