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Общество

Сервисы Кабинета налогоплательщика оказались недоступны в Казахстане

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 21:28 Фото: pexels
Комитет государственных доходов Министерства финансов обратился к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, сегодня, 17 августа 2026 года, с 16:00 часов в КНП ИСНА (кабинете налогоплательщика) наблюдается периодическая недоступность сервисов по представлению налоговой отчетности.

"Приняты оперативные меры по восстановлению стабильной работы сервиса. Прием налоговой отчетности осуществляется в штатном режиме. При этом все представленные формы налоговой отчетности будут приняты и обработаны датой отправки", – рассказали в комитете.

Казахстанцам принесли извинения за временные неудобства.

Ранее сообщалось, что госсервисы временно стали недоступны для пользователей. Тогда это связали с техническими работами.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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