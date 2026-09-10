#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+20°
$
450.79
524.13
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+20°
$
450.79
524.13
5.31
События

Налоговые сервисы могут быть недоступны ночью 11 сентября: предупреждение от КГД

НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 20:45 Фото: Zakon.kz
В Комитете государственных доходов предупредил о проведении внеплановых работ на сети Интернет госорганов, сообщает Zakon.kz.

В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан предупредили казахстанцев о временной недоступности своих сервисов.

Информационные системы КГД будут периодически недоступны ночью 11 сентября.

"Уважаемые налогоплательщики! Комитет государственных доходов МФ РК доводит до сведения, что АО "Казахтелеком" сообщает о проведении плановых работ с 01:55 до 07:00 11 сентября 2026 года", – значится в информации КГД.

В комитете добавили, что в указанные периоды будет наблюдаться периодическая недоступность информационных систем КГД.

Ранее стало известно, что некоторым предпринимателям налоговики отправляют "Письма счастья". В Комитете назвали причину рассылки уведомлений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
Читайте также
Скандал вокруг престола: в Уганде не согласились с выбором нового короля
21:19, Сегодня
Скандал вокруг престола: в Уганде не согласились с выбором нового короля
Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
21:28, 17 августа 2026
Сервисы Кабинета налогоплательщика оказались недоступны в Казахстане
К налогоплательщикам обратились с важным предупреждением
20:50, 19 июня 2026
КГД обратился к налогоплательщикам с важным предупреждением
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Максим Самородов в составе &quot;Ахмата&quot;
21:33, Сегодня
Максим Самородов отправился на медосмотр для перехода в московский "Спартак"
ХК &quot;Снежные Барсы&quot;
21:07, Сегодня
"Снежные Барсы" дома уступили "АКМ-Юниору" в матче МХЛ
Шавкат Рахмонов после победного боя в UFC
20:34, Сегодня
"Он и должен выражать токсичность": Бадаев оценил слова Рахмонова про Махачева
Максим Самородов в составе &quot;Ахмата&quot;
20:04, Сегодня
Раскрыты детали переговоров "Спартака" и "Ахмата" по Самородову
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: