Налоговые сервисы могут быть недоступны ночью 11 сентября: предупреждение от КГД

В Комитете государственных доходов предупредил о проведении внеплановых работ на сети Интернет госорганов, сообщает Zakon.kz.

В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан предупредили казахстанцев о временной недоступности своих сервисов.

Информационные системы КГД будут периодически недоступны ночью 11 сентября.

"Уважаемые налогоплательщики! Комитет государственных доходов МФ РК доводит до сведения, что АО "Казахтелеком" сообщает о проведении плановых работ с 01:55 до 07:00 11 сентября 2026 года", – значится в информации КГД.

В комитете добавили, что в указанные периоды будет наблюдаться периодическая недоступность информационных систем КГД.

Ранее стало известно, что некоторым предпринимателям налоговики отправляют "Письма счастья". В Комитете назвали причину рассылки уведомлений.