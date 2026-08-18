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Общество

Некоторые предметы переименовали в школьной программе

Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики средних классов, школа, школы, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 10:32 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 18 августа 2026 года на заседании правительства рассказала о развитии школьного образования в селах, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, в сельских школах проводится комплексная работа по развитию инфраструктуры.

"В настоящее время проверена интернет-сеть школ. Также решен вопрос их подключения к спутниковым решениям Starlink. Также подготовлены методические инструкции. Согласно закону об искусственном интеллекте, внесены изменения в названия предметов. Предмет "Цифровая грамотность" переименован в "Цифровую грамотность и искусственный интеллект", предмет "Информатика" – в "Информатику и искусственный интеллект", – сказала Сулейменова.

Также внедрены новые разделы по искусственному интеллекту в 43 учебные цели.

"Данные обновленные учебные программы в прошедшем учебном году успешно прошли апробацию и получили положительное экспертное заключение. Кроме того, разработано 19 методических рекомендаций по применению искусственного интеллекта", – добавила Сулейменова.

Об изменениях в оценивании знаний учеников начальных классов читайте в материале.

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Азамат Сыздыкбаев
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