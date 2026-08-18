70% государственного образовательного заказа направят на "технарей"
Фото: akorda.kz
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 18 августа 2026 года на заседании правительства рассказала о планах по обучению студентов колледжей, передает корреспондент Zakon.kz.
По ее данным, в стране работают 763 колледжа, в которых обучаются 556 тысяч студентов.
"В целях обеспечения доступности технического и профессионального образования в этом году в рамках государственного образовательного заказа планируется принять в колледжи 133 тысячи студентов. 70% государственного образовательного заказа будет направлено на подготовку кадров по техническим направлениям", – сказала Сулейменова.
Она также сообщила, что на основании заявок предприятий планируется принять более 10 тысяч студентов с последующим обязательным трудоустройством.
"В этом году прием документов в колледжи будет осуществляться через единую платформу "OQU". Совместно с работодателями с учетом требований профессиональных стандартов, государственных общеобязательных стандартов образования (ГОСО) и стандартов WorldSkills разработано и обновлено около 500 образовательных программ", – добавила министр.
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