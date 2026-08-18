"Ваши деньги найдены": мошенники придумали, как обмануть казахстанцев повторно

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) РК раскрыли, как мошенники заманивают жертв в новую ловушку, обещая вернуть потерянные деньги, сообщает Zakon.kz.

Подробнее о новых схемах 17 августа 2026 года рассказали специалисты fingramota.kz – официального образовательного проекта агентства:

"Человек уже потерял деньги: перевел их на "безопасный счет", поверил лжеброкеру или вложился в фиктивный инвестиционный проект. И когда надежды вернуть средства почти не остается, раздается новый звонок: "Ваши деньги найдены. Мы поможем их вернуть". На связь выходит "юрист", "специалист по возврату" или представитель некой организации. Деньги якобы уже найдены или заблокированы, осталось лишь оплатить комиссию, налог или услуги специалиста".

Именно так, как отметили эксперты, работает recovery scam – повторное мошенничество, рассчитанное на людей, которые уже потеряли деньги.

Злоумышленники используют их желание вернуть утраченное и фактически пытаются обмануть одну и ту же жертву второй раз.

Специалисты подробно описали, как распознать данную схему мошенничества и не потерять деньги повторно.

Почему мошенники возвращаются к тем, кого уже обманули

После финансовой потери человек находится в уязвимом состоянии. Он может испытывать тревогу, злость, чувство вины и одновременно искать любой способ вернуть деньги. Мошенники используют именно эту надежду.

Более того, у них уже может быть информация о жертве: имя, номер телефона, сумма потери, название лжеинвестиционного проекта, дата перевода и даже содержание предыдущих разговоров.

Иногда повторный контакт происходит со стороны той же преступной группы. В других случаях сведения о людях, которых удалось обмануть, могут использоваться для новых атак.

Поэтому второй мошенник зачастую выглядит гораздо убедительнее первого. Ему уже не нужно долго завоевывать доверие, достаточно сказать то, что человек больше всего хочет услышать: "Ваши деньги можно вернуть".

Схема №1. "Ваши деньги найдены"

Представим ситуацию. Несколько месяцев назад человек потерял 2 млн тенге на лжеинвестициях. Неожиданно ему звонит "специалист международной финансовой организации". Он знает название платформы, на которой человек "торговал", его имя и даже примерную сумму вложений.

Затем сообщает: деятельность компании якобы расследовали, ее счета заблокированы, а часть денег пострадавших обнаружена. Чтобы получить свои 2 млн тенге обратно, необходимо оплатить, например, 120 тыс. тенге за "разблокировку счета".

Человек рассуждает вполне понятно: "Я уже потерял два миллиона. Если есть шанс вернуть их за 120 тысяч, почему не попробовать?" После первого платежа появляется второй: нужно оплатить налог. Затем комиссию иностранного банка. Потом страховку международного перевода.

Деньги не возвращаются, зато первоначальная потеря продолжает увеличиваться.

Схема №2. "Юристы по возврату денег"

Другой распространенный сценарий строится вокруг юридической помощи. После публикации жалобы в интернете или поиска информации о возврате денег человеку может написать "юридическая компания". Ее представители обещают найти мошенников, заблокировать их счета и вернуть похищенные средства. Для убедительности создается профессионально оформленный сайт, демонстрируются лицензии, сертификаты, отзывы "клиентов", фотографии офиса и документы с печатями.

Иногда человеку даже сообщают, что платить за сам возврат ничего не нужно – только небольшую сумму за "открытие дела", "судебный сбор", "перевод документов" или "услуги зарубежного адвоката". Затем возникают новые расходы.

Само по себе оказание платных юридических услуг, конечно, не является признаком мошенничества. Насторожить должно другое: гарантия возврата денег, требование срочной предоплаты, отсутствие возможности нормально проверить компанию и появление все новых платежей, без которых якобы невозможно получить уже найденные средства.

Ни один добросовестный специалист не может гарантировать возврат похищенных денег независимо от обстоятельств дела.

Схема №3. "Вам пишет регулятор"

Еще опаснее, когда злоумышленники представляются сотрудниками государственного органа, полиции, банка, финансового регулятора или международной организации. Человеку могут направить официально выглядящее письмо с логотипом, номером "дела", печатью и подписью. В нем сообщается, что похищенные средства обнаружены и для их возврата необходимо пройти "идентификацию". Дальше могут попросить сообщить данные банковской карты, код из SMS, установить приложение, перейти по ссылке или перевести деньги для "подтверждения счета".

Здесь важно помнить простое правило: название известной организации, логотип и фотография документа сами по себе ничего не подтверждают. Такие материалы легко скопировать или подделать.

Если с вами неожиданно связался представитель какой-либо организации, не продолжайте разговор по указанным им контактам. Самостоятельно найдите официальный номер организации и уточните информацию.

Схема №4. Деньги "нашлись" в криптокошельке

Этот сценарий также часто используют после мошенничества с инвестициями и криптоактивами. "Эксперт" сообщает пострадавшему, что его деньги удалось отследить в блокчейне и обнаружить на зарубежной криптоплатформе. Для убедительности могут прислать скриншот кошелька, где действительно отображается крупная сумма. Но для вывода средств необходимо сначала оплатить "газ", комиссию, налог, верификацию или внести гарантийный депозит. После платежа возникает новая причина, почему вывести деньги пока нельзя.

Важно понимать: цифры на присланном скриншоте или неизвестном сайте не доказывают существование денег и тем более право человека на их получение.

Уже заплатил за "возврат". Что делать?

Первое – не переводить больше денег, даже если вам говорят, что предыдущий платеж пропадет или для завершения возврата осталось внести "последнюю комиссию". Не пытайтесь вернуть уже уплаченное новым платежом.

Свяжитесь со своим банком через официальный канал и сообщите о совершенных переводах. Если вы передали данные карты, пароли, коды или предоставили удаленный доступ к устройству, обязательно сообщите об этом банку и примите необходимые меры для защиты счетов и аккаунтов.

Обратитесь в правоохранительные органы и сохраните всю информацию: переписку, номера телефонов, адреса сайтов, банковские реквизиты, чеки, скриншоты, документы и голосовые сообщения.

И будьте готовы к тому, что после этого вам снова могут позвонить – уже от имени другого "специалиста", который предложит вернуть деньги, потерянные во второй схеме.

Ранее стало известно, что Нацбанк Казахстана начнет собирать данные по выявленным транзакциям с признаками мошенничества.