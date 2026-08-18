Камеры большинства школ до сих пор не подключили к системам полиции

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 18 августа 2026 года поручил акиматам поторопиться с подготовкой школ к новому учебному году, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Бектенов поручил акиматам регионов совместно с МВД, МЧС и Министерством просвещения в кратчайшие сроки устранить недостатки в обеспечении безопасной дорожной инфраструктуры возле школ, а также их противопожарной и антитеррористической защищенности.

"Акиматам Костанайской и Северо-Казахстанской областей и другим регионам до конца года обеспечить вывод камер видеонаблюдения всех школ в центры оперативного управления МВД. Пока только семь регионов подключили все школы", – заявил Бектенов.

Также, по его данным, до 1 сентября требуется завершить капитальный и текущий ремонт в 106 школах страны.

"Отмечу низкие темпы работ по 13 школам в ряде регионов. Это город Алматы, области Абай, Акмолинская, Западно-Казахстанская и другие. Акимам данных регионов поручаю взять на личный контроль завершение ремонтных работ в установленные сроки", – сказал глава правительства.

18 августа 2026 года министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, куда могут обратиться студенты Алматы в случае отсутствия мест в общежитиях.