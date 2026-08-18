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Общество

Смогут ли ученики пользоваться смартфонами в школах Казахстана

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 12:16 Фото: pexels
Первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова на пресс-конференции в правительстве 18 августа 2026 года рассказала, какие новеллы готовят для учеников в новом учебном году, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, что будет с телефонами в школах в новом учебном году.

"Правила использования сотовой связи на сегодня разработаны – определено, что дети не будут использовать сотовые телефоны во время учебного процесса, за исключением, если во время уроков требуется использование телефонов (для выполнения каких-то заданий. – Прим. ред.)", – сказала Шынар Акпарова.

По ее словам, Министерством просвещения разработаны единые требования по использования сотовых телефонов.

"В этих правилах все ключевые моменты предусмотрены. Касательно организационных моментов – куда, кому ребенок будет сдавать телефон, – все это будет уточнено во внутренних правилах школ. Возможно, будут в классе где-то, возможно, будут отдельные ящики. Это уже будет определять организация образования", – резюмировала Шынар Акпарова.

26 июня 2026 года министр просвещения Жулдыз Сулейменова рассказала, кому из школьников могут запретить смартфоны в новом учебном году.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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