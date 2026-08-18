Новые предметы в школах: насколько повысится нагрузка учеников

Первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова на пресс-конференции в правительстве 18 августа 2026 года рассказала, что изменится в школах с введением новых предметов, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в школах с 1 сентября планируется ввести ряд новых предметов – "Основы Конституции", а также два обязательных курса "Закон и Порядок" и "Личная безопасность". Они поинтересовались, просчитывалось ли, насколько увеличится нагрузка на детей и сколько уроков будет у учеников среднего звена.

"У нас планируется внедрение курса в рамках вариативного компонента – это будет в рамках учебной нагрузки, которая на сегодняшний день уже существует. Дополнительных нагрузок не будет. Те нагрузки которые были до сегодняшнего дня, они сохраняются", – заверила Шынар Акпарова.

Ранее Шынар Акпарова рассказала, как будут проверять знания школьников о Конституции.

6 августа стало известно, что в содержание школьных предметов включили новые разделы по искусственному интеллекту и 43 цели обучения.