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Общество

Перелеты в Дубай откладываются: Air Astana и FlyArystan сообщили о новых сроках

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 12:31 Фото: unsplash
Казахстанская авиакомпания Air Astana и ее "дочка" FlyArystan сегодня, 18 августа 2026 года, сделали важное заявление по полетам в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Zakon.kz.

Пассажиров предупредили о продлении отмены рейсов в Дубай.

"В связи с сохраняющейся нестабильной ситуацией в регионе Персидского залива Air Astana продлевает отмену рейсов в Дубай из Алматы и Астаны до 30 сентября 2026 года. На октябрь расписание по данным направлениям скорректировано с сокращением частоты полетов", – заявили в пресс-службе Air Astana во вторник.

Авиакомпания предложила пассажирам отмененных рейсов бесплатное перебронирование в том же классе бронирования на рейсы до 20 ноября 2026 года.

Также сообщается, что пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета по месту его приобретения или бесплатно поменять билет на другие международные направления Air Astana с доплатой разницы в тарифе при ее наличии.

"Авиакомпания FlyArystan сообщает о продлении временной приостановки выполнения рейсов по маршруту Актау – Дубай – Актау до 30 сентября 2026 года включительно. Данное решение принято с учетом сохраняющейся нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. Ранее авиакомпания информировала о приостановке рейсов по 15 сентября 2026 года. В настоящее время билеты на рейсы по маршруту Актау – Дубай – Актау доступны с 3 октября в рамках зимнего расписания", – проинформировали в пресс-службе лоукостера.

Пассажирам отмененных рейсов FlyArystan предлагает бесплатное перебронирование на более позднюю дату либо полный возврат стоимости билета без удержания штрафов по месту приобретения.

Как отмечается, в случае дальнейших изменений информация будет предоставлена дополнительно.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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