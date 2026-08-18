Алматы и Астана "отличились": полиция сделала заявление из-за дворовых вечеринок

Ставшая популярной традиция устраивать торжества ко дню рождения во дворах высоток с салютами и музыкой, в том числе ночью, не осталась незамеченной Министерством внутренних дел (МВД), в связи с чем ведомство обратилось к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МВД 18 августа 2026 года, такие праздники могут привести не только к недовольству соседей, но и к травмам, пожарам и ответственности.

"Напоминаем: использование пиротехнических изделий в населенных пунктах допускается только с соблюдением установленных требований. Исключений для праздничных дат, в том числе новогодней ночи, законодательством не предусмотрено", – заявили в МВД.

Там рассказали, что за семь месяцев этого года за нарушения, связанные с использованием и обращением пиротехнических изделий, к ответственности привлечен 251 человек. Из них 237 – за применение пиротехнических изделий в населенных пунктах, еще 14 – за нарушения порядка их хранения, использования, перевозки и торговли.

Наибольшее количество таких фактов зафиксировали в крупных городах. В Астане к ответственности привлечены 74 человека, в Алматы – 58.

"Особое внимание необходимо уделять вопросам безопасности. Использование несертифицированной пиротехники и несоблюдение элементарных правил безопасности могут привести к серьезным травмам и возгораниям", – предупредили в полиции.

Другой важный вопрос – соблюдение тишины. С начала года по стране выявлено свыше 79 тысяч таких нарушений. Более 78 тысяч человек привлечены к ответственности.