#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
461.39
534.75
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
461.39
534.75
5.45
Общество

Алматы и Астана "отличились": полиция сделала заявление из-за дворовых вечеринок

салют, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 12:49 Фото: pexels
Ставшая популярной традиция устраивать торжества ко дню рождения во дворах высоток с салютами и музыкой, в том числе ночью, не осталась незамеченной Министерством внутренних дел (МВД), в связи с чем ведомство обратилось к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МВД 18 августа 2026 года, такие праздники могут привести не только к недовольству соседей, но и к травмам, пожарам и ответственности.

"Напоминаем: использование пиротехнических изделий в населенных пунктах допускается только с соблюдением установленных требований. Исключений для праздничных дат, в том числе новогодней ночи, законодательством не предусмотрено", – заявили в МВД.

Там рассказали, что за семь месяцев этого года за нарушения, связанные с использованием и обращением пиротехнических изделий, к ответственности привлечен 251 человек. Из них 237 – за применение пиротехнических изделий в населенных пунктах, еще 14 – за нарушения порядка их хранения, использования, перевозки и торговли.

Наибольшее количество таких фактов зафиксировали в крупных городах. В Астане к ответственности привлечены 74 человека, в Алматы – 58.

"Особое внимание необходимо уделять вопросам безопасности. Использование несертифицированной пиротехники и несоблюдение элементарных правил безопасности могут привести к серьезным травмам и возгораниям", – предупредили в полиции.

Другой важный вопрос – соблюдение тишины. С начала года по стране выявлено свыше 79 тысяч таких нарушений. Более 78 тысяч человек привлечены к ответственности.

В Астане за короткое время за несанкционированный запуск салютов наказали двух человек. Один это сделал возле одного из ресторанов столицы во время тоя, другой – прямо под мостом. Обоих арестовали.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ
10:04, 15 сентября 2025
25 смертей за несколько дней: МВД выступило с заявлением
Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы
11:59, 30 декабря 2025
"По возможности оставайтесь дома": тревожное обращение МВД к казахстанцам
дороги, лазеры, машины
09:11, 29 июня 2026
Лазеры выходят на дороги Казахстана: МВД сделало важное заявление
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Широкий жест: КФБ бесплатно раздаст билеты казахстанским болельщикам на Азиаде в Японии
13:34, Сегодня
Широкий жест: КФБ бесплатно раздаст билеты казахстанским болельщикам на Азиаде в Японии
Данияр Елеусинов в бою с Джо Нойнаем
13:13, Сегодня
ДТП, алкоголь и споры об Олимпиаде: всё о скандале с Данияром Елеусиновым
Дастан Сатпаев оказался в топ-10 главных трансферов недели
12:59, Сегодня
Дастан Сатпаев оказался в ТОП-10 главных трансферов недели
Фристайлисты Казахстана остались вне ТОП-10 Гран-при в Швейцарии
12:36, Сегодня
Фристайлисты Казахстана остались вне ТОП-10 Гран-при в Швейцарии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: