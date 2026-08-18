В Астане начался суд по делу о смерти 23-летней фельдшера Улданы Мырзуан

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось рассмотрение дела по факту смерти фельдшера службы скорой медицинской помощи Улданы Мырзуан, передает корреспондент Zakon.kz.

23-летняя фельдшер Улдана Мырзуан получила тяжелые травмы при обрушении части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого дома в Астане. Спустя 10 дней, 18 ноября 2025 года, она скончалась в больнице. По данным столичного управления здравоохранения, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Адвокат потерпевшей стороны Нурсултан Орынбеков перед началом судебного заседания рассказал о том, почему обвинение предъявлено именно председателю ОСИ

"Это установлено в рамках расследования. Следствие выяснило все обстоятельства произошедшего и дало им правовую оценку. Закон предусматривает ответственность за такие деяния. В этой части мы с выводами следствия согласны. Окончательное решение уже будет принимать суд. Причинно-следственная связь установлена, но сейчас мы не можем разглашать подробности. В суде все станет ясно. По делу был проведен комплекс экспертиз – как по кондиционеру, так и по фасаду дома. Исследовались обстоятельства, которые в итоге привели к смерти человека. Мы считаем, что следствием все необходимые доказательства собраны. Вопрос виновности теперь будет решать суд", – озвучил он.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.