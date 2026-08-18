#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
461.39
534.75
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
461.39
534.75
5.45
Общество

В Астане начался суд по делу о смерти 23-летней фельдшера Улданы Мырзуан

Верховный Суд РК, верховный суд, суд, судебный процесс , фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 15:40 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось рассмотрение дела по факту смерти фельдшера службы скорой медицинской помощи Улданы Мырзуан, передает корреспондент Zakon.kz.

23-летняя фельдшер Улдана Мырзуан получила тяжелые травмы при обрушении части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого дома в Астане. Спустя 10 дней, 18 ноября 2025 года, она скончалась в больнице. По данным столичного управления здравоохранения, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Адвокат потерпевшей стороны Нурсултан Орынбеков перед началом судебного заседания рассказал о том, почему обвинение предъявлено именно председателю ОСИ

"Это установлено в рамках расследования. Следствие выяснило все обстоятельства произошедшего и дало им правовую оценку. Закон предусматривает ответственность за такие деяния. В этой части мы с выводами следствия согласны. Окончательное решение уже будет принимать суд. Причинно-следственная связь установлена, но сейчас мы не можем разглашать подробности. В суде все станет ясно. По делу был проведен комплекс экспертиз – как по кондиционеру, так и по фасаду дома. Исследовались обстоятельства, которые в итоге привели к смерти человека. Мы считаем, что следствием все необходимые доказательства собраны. Вопрос виновности теперь будет решать суд", – озвучил он.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Суд
18:41, Сегодня
Вдовец Улданы Мырзуан хотел отказаться от статуса потерпевшего: что решил суд
семья фельдшера окажут помощь
22:46, 18 ноября 2025
Акимат Астаны окажет помощь семье фельдшера Улданы Мырзуан
Улдана Мырзуан, фельдшер
11:42, 25 декабря 2025
В Астане увековечили память фельдшера Улданы Мырзуан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Иртыш&quot;
18:39, Сегодня
Марат Еслямов покинет пост главного тренера "Иртыша"
Фото: UFC
18:12, Сегодня
Арман Царукян прокомментировал победу Махачева в бою с Гэрри
Чемпионат мира по борьбе до 20 лет
18:09, Сегодня
Три борчихи из Казахстана не сумели выйти в полуфинал чемпионата мира
Усман Нурмагомедов
17:43, Сегодня
Кормье настаивает на переходе Нурмагомедова в UFC: хватит терять время
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: