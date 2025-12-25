#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
511
602.72
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
511
602.72
6.49
События

В Астане увековечили память фельдшера Улданы Мырзуан

фельдшер, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 11:42 Фото: Instagram/rustemova_aliya
Сегодня, 25 декабря 2025 года, в Астане на базе городской станции скорой медицинской помощи состоялась церемония открытия мемориальной доски в память о фельдшере Улдане Мырзуан, погибшей при исполнении служебного долга, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала министр здравоохранения Акмарал Альназарова, опубликовав видео с места событий на странице в Instagram.

"Мы склоняем головы перед памятью Улданы. Ее поступок – это пример подлинного мужества, самоотверженности и высочайшего профессионализма. Символично, что память об Улдане будет сохранена и в стенах медицинского колледжа, где она училась: одной из аудиторий присвоено ее имя. Это важно не только как знак уважения, но и как ориентир для будущих поколений медиков – пример служения людям и выбранной профессии", – отметила министр в подписи к публикации.

Также Альназарова уточнила, что после окончания колледжа с отличием Улдана четыре года работала фельдшером в столичной службе скорой помощи. За это время она заслужила искреннее уважение коллег и благодарность пациентов.

8 ноября 2025 года в Астане на двух фельдшеров и еще трех человек обрушилась облицовка здания вместе с кондиционером. Через 10 дней, 18 ноября, 23-летняя фельдшер Улдана Мырзуан скончалась в больнице.

В тот же день указом Касым-Жомарта Токаева за образцовое исполнение служебного долга, проявленные мужество и самоотверженность в чрезвычайной ситуации Улдана Калдархановна Мырзуан была награждена медалью "Ерлігі үшін".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Акимат Астаны окажет помощь семье фельдшера Улданы Мырзуан
22:46, 18 ноября 2025
Акимат Астаны окажет помощь семье фельдшера Улданы Мырзуан
Более 100 тысяч медработников одновременно почтили память погибшей в Астане коллеги
15:33, 25 ноября 2025
Более 100 тысяч медработников одновременно почтили память погибшей в Астане коллеги
В "Семей орманы" открыли мемориальную доску в память о погибших при крупном пожаре
14:59, 04 августа 2023
В "Семей орманы" открыли мемориальную доску в память о погибших при крупном пожаре
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: