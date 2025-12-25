В Астане увековечили память фельдшера Улданы Мырзуан

Сегодня, 25 декабря 2025 года, в Астане на базе городской станции скорой медицинской помощи состоялась церемония открытия мемориальной доски в память о фельдшере Улдане Мырзуан, погибшей при исполнении служебного долга, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала министр здравоохранения Акмарал Альназарова, опубликовав видео с места событий на странице в Instagram.

"Мы склоняем головы перед памятью Улданы. Ее поступок – это пример подлинного мужества, самоотверженности и высочайшего профессионализма. Символично, что память об Улдане будет сохранена и в стенах медицинского колледжа, где она училась: одной из аудиторий присвоено ее имя. Это важно не только как знак уважения, но и как ориентир для будущих поколений медиков – пример служения людям и выбранной профессии", – отметила министр в подписи к публикации.

Также Альназарова уточнила, что после окончания колледжа с отличием Улдана четыре года работала фельдшером в столичной службе скорой помощи. За это время она заслужила искреннее уважение коллег и благодарность пациентов.

8 ноября 2025 года в Астане на двух фельдшеров и еще трех человек обрушилась облицовка здания вместе с кондиционером. Через 10 дней, 18 ноября, 23-летняя фельдшер Улдана Мырзуан скончалась в больнице.

В тот же день указом Касым-Жомарта Токаева за образцовое исполнение служебного долга, проявленные мужество и самоотверженность в чрезвычайной ситуации Улдана Калдархановна Мырзуан была награждена медалью "Ерлігі үшін".