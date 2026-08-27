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Дело о гибели фельдшера Улданы Мырзуан: в суде допросили новых свидетелей

Дело о гибели фельдшера Улданы Мырзуан: в суде допросили новых свидетелей, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 18:39 Фото: Threads/zeineladilet
В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны продолжается рассмотрение дела о гибели фельдшера скорой медицинской помощи Улданы Мырзуан, сообщает Zakon.kz.

В ходе очередного заседания государственный обвинитель Н. Абуов заявил ходатайство о допросе двух дополнительных свидетелей – фельдшера А. Сыздыковой и сотрудника ДЧС Астаны А. Кемпирова. Ранее в рамках досудебного расследования они не допрашивались.

Суд удовлетворил ходатайство, после чего оба свидетеля дали показания.

Кроме того, в судебном заседании были допрошены начальник дежурной части ДЧС Р. Даиров, бывшие доверенные лица кондоминиума жилого дома Г. Ахметова и Г. Акшалова, а также специалист К. Медетов.

В завершение заседания показания дала жительница дома Т. Горбуля.

Следующее судебное заседание назначено на 2 сентября 2026 года на 10:00. В этот день суд продолжит допрос свидетелей.

Ранее мы писали, что суд отклонил ходатайство защиты по делу о смерти Улданы Мырзуан.

Кроме того, защита требовала отвод судьи Меруерт Абаевой. В начале судебного заседания второй адвокат подсудимой Асхат Алимов попросил отложить процесс, поскольку, недавно вступив в дело, не успел ознакомиться с материалами и определить позицию защиты. Суд ходатайство отклонил, указав, что защитник может изучать материалы между заседаниями. После чего Алимов заявил возражение на действия судьи и попросил занести его в протокол.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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