Вдовец погибшей фельдшера Улданы Мырзуан хочет отказаться от статуса потерпевшего

Адвокат Мурат Мауметов 18 августа 2026 года сообщил, что его подзащитный Адлет Зейнеп планирует отказаться от статуса потерпевшего в пользу матери погибшей Улданы Мырзуан. Соответствующее ходатайство сторона намерена подать в ближайшее время, передает корреспондент Zakon.kz.

Об этом заявил сегодня, 18 августа 2026 года.

"Мы еще не отказались, ходатайства не было, но мы собираемся. Оно скоро будет. Да, Адлет отказывается в пользу матери. Законом разрешено", – сообщил адвокат.

По словам адвоката, интересы потерпевшей стороны в дальнейшем будет представлять мать погибшей. Сам Адлет Зейнеп участвовать в судебном разбирательстве не намерен.

Сегодня, 18 августа 2026 года, в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось рассмотрение дела по факту смерти фельдшера службы скорой медицинской помощи Улданы Мырзуан.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.