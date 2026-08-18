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Общество

Вдовец погибшей фельдшера Улданы Мырзуан хочет отказаться от статуса потерпевшего

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 16:58 Фото: Zakon.kz
Адвокат Мурат Мауметов 18 августа 2026 года сообщил, что его подзащитный Адлет Зейнеп планирует отказаться от статуса потерпевшего в пользу матери погибшей Улданы Мырзуан. Соответствующее ходатайство сторона намерена подать в ближайшее время, передает корреспондент Zakon.kz.

Об этом заявил сегодня, 18 августа 2026 года.

"Мы еще не отказались, ходатайства не было, но мы собираемся. Оно скоро будет. Да, Адлет отказывается в пользу матери. Законом разрешено", – сообщил адвокат.

По словам адвоката, интересы потерпевшей стороны в дальнейшем будет представлять мать погибшей. Сам Адлет Зейнеп участвовать в судебном разбирательстве не намерен.

Сегодня, 18 августа 2026 года, в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось рассмотрение дела по факту смерти фельдшера службы скорой медицинской помощи Улданы Мырзуан.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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