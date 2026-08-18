Прокурор раскрыла суть обвинения по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 18 августа 2026 года прокурор озвучила обвинение по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан. Председателю ОСИ вменяют ненадлежащее исполнение обязанностей, повлекшее смерть человека и другие тяжкие последствия, передает корреспондент Zakon.kz.

Прокурор отметила, что обвиняемой Жубаниазовой Сауле Жуматаевне вменяется совершение уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 254 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

"Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: город Астана, проспект Тәуелсіздік, дом 24Б, введен в эксплуатацию 2 февраля 2005 года. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о жилищных отношениях фасад многоквартирного жилого дома относится к общему имуществу объекта кондоминиума, надлежащее содержание и безопасная эксплуатация которого должны обеспечиваться органом управления объектом кондоминиума. С 12 мая 2025 года председателем объединения собственников имущества Тәуелсіздік 24Б являлась Жубаниазова Сауле Жуматаевна. В силу занимаемой должности и возложенных на нее управленческих функций она была обязана организовывать надлежащее содержание общего имущества объекта кондоминиума, контролировать его техническое состояние и принимать необходимые меры для обеспечения его безопасной эксплуатации", – сообщила гособвинитель.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Она также рассказала, что при этом в распоряжении ОСИ находилось техническое заключение по обследованию указанного жилого дома, выполненное в 2017 году.

"Согласно данному заключению, общий физический износ жилого дома составлял 31%. Несмотря на признание общего технического состояния здания удовлетворительным, специалистами было прямо указано на необходимость проведения ремонтных работ фасада, цоколя, кровли, а также внутренней отделки лестничных клеток и инженерных коммуникаций в целях восстановления эксплуатационной надежности строительных конструкций и инженерных сетей. Жубаниазова была осведомлена о наличии указанного технического заключения и необходимости контроля за техническим состоянием общего имущества дома. Несмотря на это, в период исполнения обязанностей председателя ОСИ с 12 мая по 8 ноября 2025 года Жубаниазова, проявляя недобросовестное и небрежное отношение к возложенным на нее обязанностям, не обеспечила проведение надлежащих визуальных осмотров технического состояния фасада здания, своевременное выявление его дефектов и аварийно-опасных участков, не инициировала проведение необходимого технического обследования, а также не организовала принятие соответствующих ремонтно-восстановительных мер", – продолжила прокурор.

По ее словам, указанные дефекты своевременно выявлены и устранены не были.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Прокурор также сообщила, что согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, обрушение фасада носило не внезапный, а прогрессирующий характер: в течение длительного времени в стенах и облицовочном слое образовывались трещины, увеличивались зазоры и деформации, происходили намокание и промерзание кладки, снижалась прочность сцепления облицовки с несущей частью стены, что в итоге привело к локальной потере устойчивости фасада.

"8 ноября 2025 года вследствие указанных процессов произошло обрушение фрагментов облицовочной кладки фасада жилого дома. В результате обрушения были травмированы находившиеся возле здания граждане. (...) Наиболее тяжкие последствия наступили для фельдшера скорой медицинской помощи, которая прибыла на место происшествия для оказания медицинской помощи пострадавшим. В момент оказания помощи произошло последующее обрушение элементов фасада, в результате которого она получила открытую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа, кровоизлияниями и ушибом головного мозга. Однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, от полученных повреждений она скончалась в медицинском учреждении, не приходя в сознание", – дополнила государственный обвинитель.

Таким образом, прокурор настаивает, что ненадлежащее исполнение Жубаниазовой своих обязанностей привело к тому, что опасные дефекты фасада своевременно не выявили и не устранили, что в итоге повлекло обрушение, смерть Улданы Мырзуан и травмирование других людей. В связи с этим ей вменяется уголовное правонарушение по статье 254 УК РК.

Сегодня, 18 августа 2026 года, в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось рассмотрение дела по факту гибели фельдшера службы скорой медицинской помощи Улданы Мырзуан.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.