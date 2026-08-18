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Общество

Казахстанец вернулся из армии и узнал неприятную новость: дело дошло до суда

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 22:48 Фото: pexels
Таласский районный суд Жамбылской области отменил административный штраф гражданину, которого наказали за отсутствие регистрации по месту жительства во время службы в армии. Производство по делу прекращено, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел в июне 2026 года в Центре обслуживания населения города Каратау. В ходе проверки сотрудники выявили, что гражданин К. не имеет прописки по месту жительства.

На мужчину составили протокол по части 2 статьи 492 КоАП РК и выписали штраф в размере 15 тысяч тенге. Не согласившись с вынесенным наказанием, мужчина обратился с жалобой в суд.

"Он пояснил, что с июня 2025 года проходил военную службу в Национальной гвардии, а в июне 2026 года был уволен в запас в связи с окончанием срока службы. Во время прохождения воинской службы его отец снял его с регистрации по месту жительства. О том, что он был снят с регистрации, узнал только после окончания военной службы", – рассказали в пресс-службе суда.

Факт прохождения военной службы был полностью подтвержден предоставленными суду документами.

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что должностное лицо уполномоченного органа не исследовало все ключевые обстоятельства и допустило процессуальные нарушения, которые помешали объективному рассмотрению вопроса.

В результате Таласский районный суд полностью удовлетворил жалобу гражданина, отменил постановление о штрафе и прекратил административное производство. Постановление суда уже вступило в законную силу.

Казахстанцам ранее напомнили, как можно проверить и оплатить административные штрафы онлайн без посещения государственных органов.

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Канат Болысбек
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