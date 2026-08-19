Под охрану возьмут избирательные участки 23 августа

Начальник управления Комитета административной полиции МВД Казахстана Айдын Оразбаев рассказал о работе полиции в день выборов депутатов Курултая, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с законом "О выборах" этот день является рабочим для правоохранительных органов, поэтому личный состав переведен на усиленный вариант несения службы. Об этом он рассказал в эфире телеканала "24kz".

Совместно с акиматами и государственными органами созданы штабы, которые координируют работу по обеспечению правопорядка. За обстановкой на улицах и в общественных местах круглосуточно следят камеры наружного наблюдения.

В МВД также напомнили об ответственности за распространение ложной информации и провокационного контента в социальных сетях в день выборов.

"На охрану общественного порядка задействовано максимальное количество сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии. В том числе все избирательные участки, где будут проводиться выборы, будут взяты под охрану", – отметил начальник управления Комитета административной полиции МВД РК Айдын Оразбаев.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Казахстана Ерлан Алимбаев также рассказал о голосовании избирателей за рубежом.