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Общество

Под охрану возьмут избирательные участки 23 августа

Выборы в Курултай 23 августа, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 06:30 Фото: Zakon.kz
Начальник управления Комитета административной полиции МВД Казахстана Айдын Оразбаев рассказал о работе полиции в день выборов депутатов Курултая, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с законом "О выборах" этот день является рабочим для правоохранительных органов, поэтому личный состав переведен на усиленный вариант несения службы. Об этом он рассказал в эфире телеканала "24kz".

Совместно с акиматами и государственными органами созданы штабы, которые координируют работу по обеспечению правопорядка. За обстановкой на улицах и в общественных местах круглосуточно следят камеры наружного наблюдения.

В МВД также напомнили об ответственности за распространение ложной информации и провокационного контента в социальных сетях в день выборов.

"На охрану общественного порядка задействовано максимальное количество сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии. В том числе все избирательные участки, где будут проводиться выборы, будут взяты под охрану", – отметил начальник управления Комитета административной полиции МВД РК Айдын Оразбаев.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Казахстана Ерлан Алимбаев также рассказал о голосовании избирателей за рубежом.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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