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Общество

Экстремальная жара до +40°С вернется в Казахстан

Жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 17:34 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Синоптики опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую среду, 19 августа 2026 года. Из нее следует, что в страну вернется экстремальная жара до +40°С, но дожди сохранятся, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным специалистов РГП "Казгидромет", сильная жара днем ожидается в пяти регионах республики:

  • до +35°С – в Алматинской, Актюбинской областях,
  • до +35...+38°С – в Западно-Казахстанской, Атырауской областях,
  • до +38...+40°С – в Мангистауской области.
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, шквалистый ветер. На севере страны ожидаются сильные дожди... По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Погода без осадков прогнозируется лишь на западе республики и в Кызылординской области.

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Заморозки до -6°С и осадки ударят по Казахстану

Вместе с тем в ряде регионов Казахстана ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Костанайской области, области Абай, на юге, востоке Акмолинской, на северо-западе, в центре Карагандинской, на севере, северо-западе Западно-Казахстанской, в центре Актюбинской, на юге, востоке Жамбылской, Павлодарской, на юге, востоке, в центре Алматинской, на западе, востоке Северо-Казахстанской, на северо-западе, востоке Восточно-Казахстанской областей;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, в областях Жетысу и Улытау, на юге, юго-востоке, в центре Костанайской, в центре Павлодарской, на западе, в центре Акмолинской, на западе, юге, востоке Карагандинской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской области, на юге, в центре области Абай, на западе, севере Алматинской областей.

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, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 17:34
Резкое похолодание и заморозки обрушатся на Астану, Алматы и Шымкент – прогноз погоды на сентябрь 2026 года

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" поделились обновленным прогнозом по трем крупнейшим мегаполисам страны на ближайшие три дня – 19, 20 и 21 августа 2026 года. Из него следует, что на Астану надвигается град, Алматы накроют дожди с грозами, а в Шымкенте будет жара.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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