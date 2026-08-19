Иностранка нарушила нормы морали у главной арки Астаны: обошлось без выдворения
Фото: ДП Астаны
В Астане гражданка иностранного государства устроила нецензурный перформанс у Триумфальной арки и поплатилась за это, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) столицы, 25-летняя иностранка разместила в социальной сети TikTok видеозапись с нецензурной бранью и выражениями, нарушающими нормы общественной морали.
"Установлено, что видеоконтент был снят на территории Триумфальной арки на проспекте Мәңгілік Ел в Астане, после чего опубликован в социальной сети. В отношении Ангелины Ваниной собраны материалы по факту мелкого хулиганства", – сообщили в ДП.
Решением суда ей назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП – 86 500 тенге.
13 августа сообщалось о выдворении из Казахстана гражданки России Ксении Гузаевой, которая публиковала в соцсетях видео с провокационными и некорректными высказываниями.
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