Иностранка нарушила нормы морали у главной арки Астаны: обошлось без выдворения

В Астане гражданка иностранного государства устроила нецензурный перформанс у Триумфальной арки и поплатилась за это, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) столицы, 25-летняя иностранка разместила в социальной сети TikTok видеозапись с нецензурной бранью и выражениями, нарушающими нормы общественной морали.

"Установлено, что видеоконтент был снят на территории Триумфальной арки на проспекте Мәңгілік Ел в Астане, после чего опубликован в социальной сети. В отношении Ангелины Ваниной собраны материалы по факту мелкого хулиганства", – сообщили в ДП.

Решением суда ей назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП – 86 500 тенге.

13 августа сообщалось о выдворении из Казахстана гражданки России Ксении Гузаевой, которая публиковала в соцсетях видео с провокационными и некорректными высказываниями.