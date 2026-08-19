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Общество

Иностранка нарушила нормы морали у главной арки Астаны: обошлось без выдворения

матерившая около арки в Астане иностранка оштрафована, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 09:58 Фото: ДП Астаны
В Астане гражданка иностранного государства устроила нецензурный перформанс у Триумфальной арки и поплатилась за это, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) столицы, 25-летняя иностранка разместила в социальной сети TikTok видеозапись с нецензурной бранью и выражениями, нарушающими нормы общественной морали.

"Установлено, что видеоконтент был снят на территории Триумфальной арки на проспекте Мәңгілік Ел в Астане, после чего опубликован в социальной сети. В отношении Ангелины Ваниной собраны материалы по факту мелкого хулиганства", – сообщили в ДП.

Решением суда ей назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП – 86 500 тенге.

13 августа сообщалось о выдворении из Казахстана гражданки России Ксении Гузаевой, которая публиковала в соцсетях видео с провокационными и некорректными высказываниями.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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