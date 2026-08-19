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Общество

Спустило колесо или заглох автомобиль? Водителям Казахстана сообщили хорошую новость

авто, колесо, спустило, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 10:43 Фото: Telegram/qazavtojol
В Казахстане на трассах республиканского значения появились пикапы технической помощи АО "НК "КазАвтоЖол". К ним могут обратиться за помощью водители, у которых возникли проблемы с автомобилем, сообщает Zakon.kz.

Такой хорошей новостью сегодня, 19 августа 2026 года, поделились в пресс-службе нацкомпании:

"КазАвтоЖол" запустил новый сервис технической помощи водителям на автомобильных дорогах республиканского значения. В пилотном режиме специализированные оранжевые пикапы уже начали работу на участках Астана – Аршалы и Астана – Темиртау. Вызвать помощь можно через единый контакт-центр 1403. Заглох автомобиль, спустило колесо, возникла необходимость в буксировке или другая нештатная ситуация в пути – теперь водитель может обратиться в контакт-центр "КазАвтоЖол" и сообщить оператору свое местоположение и характер проблемы. После получения обращения на место будет направлена техническая служба".

Отмечается, что специализированные пикапы оборудованы необходимым набором инструментов и оборудования для оказания первичной помощи на дороге. Автомобили выполнены в ярком оранжевом цвете и оснащены специальными световыми сигналами, благодаря чему хорошо заметны другим участникам движения.

Экипажи смогут оказать помощь при повреждении или спуске колеса, технической неисправности автомобиля, необходимости буксировки, а также в других ситуациях, когда водитель не может самостоятельно продолжить движение.

При этом, как подчеркнули в нацкомпании, основная задача нового сервиса – не только помочь автомобилисту, но и оперативно устранить потенциально опасную ситуацию на дороге.

Вынужденная остановка автомобиля на трассе, особенно на скоростных участках, в темное время суток или при сложных погодных условиях, создает дополнительный риск для всех участников движения. Поэтому важно как можно быстрее обозначить место остановки, оказать водителю необходимую помощь и при необходимости переместить транспортное средство в безопасное место.

Как сообщается, пилотный проект позволит оценить востребованность сервиса, время реагирования экипажей и наиболее распространенные причины обращений водителей. Полученный опыт будет использован при дальнейшем развитии системы технической помощи на республиканских автодорогах.

Как получить помощь:

В случае поломки или другой нештатной ситуации на республиканской трассе водителям необходимо позвонить по короткому номеру 1403, сообщить оператору свое местоположение, направление движения и описать возникшую проблему.

До прибытия технической службы водителям рекомендуется по возможности убрать автомобиль за пределы проезжей части, включить аварийную сигнализацию и соблюдать меры безопасности.

12 августа 2026 года "КазАвтоЖол" предупредил водителей, что их ждут изменения на одной из самых загруженных республиканских трасс Казахстана. Речь – об автодороге Астана – Караганда – Алматы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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