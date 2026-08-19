Аномальная жара до +41°C и сильные дожди одновременно надвигаются на Казахстан

На Казахстан с 20 по 22 августа 2026 года одновременно обрушатся сильные дожди и аномальная жара до +41°C, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе погоды, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана прогнозируются дожди с грозами, усиление ветра, возможно выпадение града. В северной половине страны ночью и утром ожидается туман".

Согласно прогнозу, сильные дожди ожидаются:

20 августа – в центре РК,

– в центре РК, 21 августа – на востоке республики,

– на востоке республики, 22 августа – на северо-западе и в горных районах юго-востока страны.

"Сильная жара сохранится в западных регионах и на юго-востоке Казахстана. В дневные часы столбики термометров в этих регионах достигнут отметки +30+38°C, в отдельных районах Мангистауской области – до +41°C". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что на остальной территории особых изменений в температурном фоне не ожидается:

в Костанайской области столбики термометров достигнут отметки +20+30°C ,

, в северных областях +17+28°C ,

, в центральных и восточных регионах +17+30°C ,

, на юге Казахстана температурный фон днем прогнозируется +30+38°C.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" поделились обновленным прогнозом по трем крупнейшим мегаполисам страны на ближайшие три дня – 19, 20 и 21 августа 2026 года. Из него следует, что на Астану надвигается град, Алматы накроют дожди с грозами, а в Шымкенте будет жара.

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