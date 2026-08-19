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Общество

В Казахстане побит рекорд жары, установленный 111 лет назад

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 11:44 Фото: pixabay
В Казахстане июль 2026 года запомнился экстремальной жарой и температурными рекордами сразу в нескольких регионах. К примеру, в Шымкенте был побит рекорд жары, установленный 111 лет назад (в 1915 году). Об этом сегодня, 19 августа, заявили в РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Рекорды жары

Согласно предоставленной информации, температура воздуха в июле на большей части Казахстана была выше нормы на 1-4°C.

В течение июля температурные рекорды наблюдались не только в южной половине республики, но и на севере, востоке и в центре страны.

Например, в Алматы (Алматинская область) с 16 по 20 июля отмечалась сильная и очень сильная жара, были перекрыты рекорды прошлых лет:

  • 16 июля было зафиксировано +38°C, превзойден рекорд 2015 года (+37°C),
  • 17 июля температура достигла +39,2°C, был перекрыт рекорд, который держался с 1945 года и составлял 37,4°C,
  • 18 июля было отмечено +40°C, тем самым обновился рекорд 1997 года (+39,7°C),
  • 20 июля самая высокая температура составила +41,5°C, превышен рекорд 2007 года (+39,5°C).

В Шымкенте (Туркестанская область) в аналогичный период (16-20 июля) было еще жарче: до 41,3°C, 43,1°C, 45°C, 45,2°C, что выше рекорда 1915 года (за 16-17 июля +41,1°C, 40,1°C) и 2019 года (за 19-20 июля +40,2°C, +40,7°C), соответственно.

А в Астане 14 июля было +38,6°C, тем самым превышен рекорд 1992 года (+35,3°C).

Многолетние температурные рекорды были обновлены и на востоке страны:

  • 2 июля в Усть-Каменогорске было зафиксировано +34,4°C, что выше рекорда 1969 года (+33,9°C),
  • 16 июля максимальная температура достигла отметки +39,7°C, тем самым превышен рекорд 1969 года (+37,2°C).

Жара +45+47°C отмечалась в Кызылорде и Туркестане:

  • 17 июля в Кызылорде было +45,2°C, тем самым побит рекорд 2015 года +43,6°C,
  • 18 июля в Туркестане +47,6°C, что выше рекорда 2019 года +43,7°C.

Самая высокая температура воздуха в Астане отмечалась 23 июня и составила +36,8°С. Самая низкая температура воздуха была зафиксирована ночью 3 июля и составила +23,1°С. Осадков за месяц выпало 56 мм, что меньше нормы (норма за месяц 65 мм), однако 22 июля отмечался сильный дождь 21 мм.

Рекорды осадков

По данным "Казгидромета", осадков выпало преимущественно около и меньше климатической нормы, однако в юго-западной половине республики, в отдельных районах северо-запада, севера, центра, юга, юго-востока, востока страны было зафиксировано в 1,3-4 раз больше нормы, а на МС Жетысай (Туркестанская область) количество выпавших осадков превысило норму в 15 раз, при норме за месяц 1 мм.

Рекорды по количеству выпавших атмосферных осадков отмечались в разных регионах Казахстана.

Так, согласно данным метеорологов:

  • 4 июля в Жамбылской области на МС Тараз прошли сильные дожди 22 мм при норме за месяц 18 мм,
  • 6 июля в Карагандинской области на МС Сарышаган – 20 мм (норма 14 мм),
  • 8 июля в Западно-Казахстанской области на МС Чингирлау наблюдались сильные дожди 28 мм, при норме за месяц 23 мм,
  • 9-10 июля на МС Махамбет в Атырауской области выпало 19 и 22 мм, соответственно, при месячной норме осадков 16 мм.

Очень сильные дожди наблюдались 20 июля в Костанайской области на МС Пресногорьковка, выпало 70 мм, при норме 59 мм.

16 июля 2026 года стало известно, что в Казахстане побит температурный рекорд 71-летней давности. А 17 июля сообщалось, что жара в Алматы побила рекорд, державшийся 50 лет.

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, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 11:44
Такой жары давно не было: Алматы бьет температурные рекорды

Ранее синоптики сообщили, что на Казахстан с 20 по 22 августа 2026 года одновременно обрушатся сильные дожди и аномальная жара до +41°C. О том, какой будет погода в Казахстане в сентябре, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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