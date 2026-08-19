Три новые трассы общей длиной 1 574 км: какие дороги строят и реконструируют в Казахстане в 2026 году

В Комитете автомобильных дорог Министерства транспорта (МТ) Казахстана сегодня, 19 августа 2026 года, рассказали, какие проекты по строительству дорог в стране реализуются на данный момент, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, в Казахстане в текущем году реализуются 14 проектов строительства и реконструкции автомобильных дорог республиканского значения общей протяженностью 3,7 тыс. км.

"В текущем месяце в этот перечень вошли три новых крупных проекта, старт которым 3 августа дал глава государства Касым-Жомарт Токаев: Бейнеу – Саксаульский протяженностью 800 км, Кызылорда – Саксаульский – 462 км и Улгайсын – Саксаульский – 312 км. Общая протяженность этих трех проектов составляет 1 574 км". Комитет автомобильных дорог МТ РК

В ведомстве уточнили, что в этом году планируется завершить три проекта общей протяженностью 69,6 км. Это:

"Рахмановские ключи" – 27,7 км,

"Петропавловск – граница РФ" – 14,9 км,

обход города Атырау – 27 км.

"Еще три проекта планируется завершить в 2027 году. Это: Кызылорда – Жезказган протяженностью 208 км, Актобе – Улгайсын – 28 км и мост через реку Иртыш – 2,7 км. Общая протяженность этих объектов составляет 238,7 км". Комитет автомобильных дорог МТ РК

Помимо указанных объектов, в 2026 году продолжаются работы по строительству обхода города Сарыагаш протяженностью 102 км, а также реконструкции участков Актобе – Улгайсын – 234 км, Караганда – Жезказган – 572 км, обхода города Кызылорда – 26 км и Центр – Запад – 896 км.

"Реализация всех проектов позволит повысить пропускную способность основных автомобильных направлений, сократить время в пути, улучшить транспортную связанность регионов, обеспечить более комфортные и безопасные условия движения, а также увеличить возможности для грузовых перевозок и развития транзитных маршрутов". Комитет автомобильных дорог МТ РК

3 августа 2026 года Касым-Жомарт Токаев в ходе телемоста дал старт строительству трех автомобильных дорог: Кызылорда – Саксаульск, Улгайсын – Саксаульск и Бейнеу – Саксаульск. В своем выступлении президент заявил, что в стране начинается строительство крупных проектов, имеющих особое стратегическое значение для нашей страны. Также глава государства отметил, что дорожно-ремонтные работы охватили все регионы Казахстана.