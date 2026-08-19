С ночи 19 августа в Алматы изменится движение на участке важной магистрали

Фото: Zakon.kz

В Алматы на время ограничат движение на участке ул. Жандосова. Причина – ремонт. В связи с этим на ремонтируемом участке крупной и важной магистрали изменится движение, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 19 августа 2026 года, проинформировали в Telegram-канале AlmatyJoly. "В связи с проведением среднего ремонта участка ул. Жандосова вводятся временные ограничения движения. Так, с 23:00 19 августа до 23:00 23 августа на участке от границы города до ул. Даулеткерея будет введено реверсивное движение", – следует из информации, распространенной в среду. Жителей и гостей южной столицы заверили, что полного перекрытия дороги не будет. Фото: Telegram/AlmatyJoly Участников дорожного движения попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных указателей. "Сроки проведения ремонтных работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и производственной необходимости", – предупредили автолюбителей Алматы. Ранее сообщалось, что в Алматы перекрыли улицу, ведущую на пр. аль-Фараби. Речь – об ул. Ушкемпирова.

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