В Алматы перекрыли улицу, ведущую на аль-Фараби – схема

Фото: Zakon.kz

В Алматы продолжается средний ремонт участка ул. Ушкемпирова. В связи с этим сегодня, 19 августа 2026 года, водителей предупредили о ее перекрытии, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала AlmatyJoly. "В связи с проведением ремонтных работ временно ограничено движение на участке от ул. Алаша до пр. аль-Фараби... Движение планируется открыть в 20:00 20 августа. Сроки проведения ремонтных работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий либо производственной необходимости", – говорится в сообщении, опубликованном в среду. Уточняется, что на перекрытом участке будут проводиться работы по укладке верхнего слоя асфальтобетона из плотной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Фото: Telegram/AlmatyJoly Участников дорожного движения попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать требования установленных дорожных знаков и заранее планировать альтернативные маршруты. Материал по теме Новые дороги и выход на БАКАД: аким Алматы назвал сроки открытия важных магистралей Ранее сообщалось, что с 19 августа 2026 года в Алматы изменится схема движения автобусного маршрута, связывающего предгорные районы города с пр. аль-Фараби.

Поделитесь новостью