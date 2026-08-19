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Общество

В Алматы перекрыли улицу, ведущую на аль-Фараби – схема

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 12:43 Фото: Zakon.kz
В Алматы продолжается средний ремонт участка ул. Ушкемпирова. В связи с этим сегодня, 19 августа 2026 года, водителей предупредили о ее перекрытии, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала AlmatyJoly.

"В связи с проведением ремонтных работ временно ограничено движение на участке от ул. Алаша до пр. аль-Фараби... Движение планируется открыть в 20:00 20 августа. Сроки проведения ремонтных работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий либо производственной необходимости", – говорится в сообщении, опубликованном в среду.

Уточняется, что на перекрытом участке будут проводиться работы по укладке верхнего слоя асфальтобетона из плотной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

Алматы, улица, перекрытие, схема, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 12:43

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Участников дорожного движения попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать требования установленных дорожных знаков и заранее планировать альтернативные маршруты.

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Ранее сообщалось, что с 19 августа 2026 года в Алматы изменится схема движения автобусного маршрута, связывающего предгорные районы города с пр. аль-Фараби.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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