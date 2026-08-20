Казахстанцам разрешили повторно приватизировать жилье: названы условия

Казахстанцы, уже приватизировавшие государственное жилье, смогут сделать это повторно – но при соблюдении ряда условий, сообщает Zakon.kz.

Первая недвижимость должна быть оформлена в собственность до декабря 2024 года. При этом доля в ранее полученной квартире или доме не должна превышать 50%. Для этой категории, согласно постановлению Правительства, новые правила начнут действовать с 28 августа 2026 года.

Для остальных казахстанцев приватизировать имущество по-прежнему можно будет лишь раз.

Кроме того, поправки в документе позволят жителям страны выкупать квадратные метры в рассрочку до 15 лет.

Глава Управления жилищных отношений Асем Альжанова подробнее рассказала Almaty.tv об основных новшествах.

"Буквально несколько дней назад в правила приватизации были внесены изменения. Теперь граждане, которые получили жилье из госжилфонда до 4 декабря 2024 года могут обратиться с повторной приватизацией в акиматы. В целом у нас условия, требования приватизации госжилфонда не изменились. Они остались прежними. Приватизация – это не обязательство, это право граждан. Приватизировать жилье можно в любой удобный момент. В приватизации у нас есть три механизма. Первое – безвозмездно. Определенные категории граждан, установленным жилищным законодательством могут получить это жилье безвозмездно. Второе – это у нас полный выкуп по остаточной стоимости и третье в рассрочку, то есть до 15 лет ежемесячно внося определенную сумму. Документы по приватизации можно сдать как электронно, так и бумажно. Электронно через egov-портал, а бумажно можно сдать в отделениях ЦОНа", – рассказала она.

Относительно того, кто из казахстанцев может бесплатно приватизировать государственное жилье, Альжанова рассказала, что статьей 13 "О жилищных отношениях" определены категории граждан.

"Это лица с инвалидностью 1-2 группы. Это граждане, которые имеют удостоверение семейского полигона. Это граждане, которые проживают в районе Приаралья и другие граждане", – отметила руководитель Управления жилищных отношений.

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