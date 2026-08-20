#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
462.22
536.5
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
462.22
536.5
5.43
Общество

Казахстанцам разрешили повторно приватизировать жилье: названы условия

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 09:18 Фото: pixabay
Казахстанцы, уже приватизировавшие государственное жилье, смогут сделать это повторно – но при соблюдении ряда условий, сообщает Zakon.kz.

Первая недвижимость должна быть оформлена в собственность до декабря 2024 года. При этом доля в ранее полученной квартире или доме не должна превышать 50%. Для этой категории, согласно постановлению Правительства, новые правила начнут действовать с 28 августа 2026 года.

Для остальных казахстанцев приватизировать имущество по-прежнему можно будет лишь раз.

Кроме того, поправки в документе позволят жителям страны выкупать квадратные метры в рассрочку до 15 лет.

Глава Управления жилищных отношений Асем Альжанова подробнее рассказала Almaty.tv об основных новшествах.

"Буквально несколько дней назад в правила приватизации были внесены изменения. Теперь граждане, которые получили жилье из госжилфонда до 4 декабря 2024 года могут обратиться с повторной приватизацией в акиматы. В целом у нас условия, требования приватизации госжилфонда не изменились. Они остались прежними. Приватизация – это не обязательство, это право граждан. Приватизировать жилье можно в любой удобный момент. В приватизации у нас есть три механизма. Первое – безвозмездно. Определенные категории граждан, установленным жилищным законодательством могут получить это жилье безвозмездно. Второе – это у нас полный выкуп по остаточной стоимости и третье в рассрочку, то есть до 15 лет ежемесячно внося определенную сумму. Документы по приватизации можно сдать как электронно, так и бумажно. Электронно через egov-портал, а бумажно можно сдать в отделениях ЦОНа", – рассказала она.

Относительно того, кто из казахстанцев может бесплатно приватизировать государственное жилье, Альжанова рассказала, что статьей 13 "О жилищных отношениях" определены категории граждан.

"Это лица с инвалидностью 1-2 группы. Это граждане, которые имеют удостоверение семейского полигона. Это граждане, которые проживают в районе Приаралья и другие граждане", – отметила руководитель Управления жилищных отношений.

Zakon.kz ранее сделал обзор рынка жилья в Алматы и выяснил, реально ли в городе купить квартиру за 9 млн тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Qazaq Air снова никто не захотел купить
10:12, 30 января 2024
Qazaq Air опять не смогли приватизировать
Казахстан, новый вид мошенничества, риэлторы
15:46, 15 апреля 2025
К казахстанцам, собравшимся покупать жилье, обратились с предупреждением
Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки
11:36, 24 января 2025
Приватизировать жилье из государственного жилфонда будут по-новому
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Главный тренер &quot;Жениса&quot; высказался о матче против &quot;Кайсара&quot; в Кубке Казахстана
09:13, Сегодня
Главный тренер "Жениса" высказался о матче против "Кайсара" в Кубке Казахстана
С кем может сыграть Рыбакина в полуфинале Цинциннати, если победит Швёнтек
08:56, Сегодня
С кем может сыграть Рыбакина в полуфинале Цинциннати, если победит Швёнтек
Елена Рыбакина осталась довольна своей игрой в матче за четвертьфинал Цинциннати
08:39, Сегодня
Елена Рыбакина осталась довольна своей игрой в матче за четвертьфинал Цинциннати
WTA оценила форму Елены Рыбакиной в матче за четвертьфинал топ-турнира в Цинциннати
08:18, Сегодня
WTA оценила форму Елены Рыбакиной в матче за четвертьфинал топ-турнира в Цинциннати
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: