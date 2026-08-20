Адвокат стороны защиты не явился в суд по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 20 августа 2026 года на заседании по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан судья Меруерт Абаева отметила в действиях адвоката стороны защиты нарушение профессиональных норм и неуважение к участникам процесса, передает корреспондент Zakon.kz.

После обеденного перерыва один из адвокатов стороны защиты не явился на судебное заседание. Это выяснилось при проверке явки участников процесса. Секретарь суда сообщила, что адвокат устно уведомил о своем участии в другом судебном процессе. В связи с этим судья удалилась в совещательную комнату для принятия процессуального решения.

"20 августа 2026 года по настоящему уголовному делу в судебном заседании объявлен перерыв до 15:00 для продолжения допроса потерпевшей Омаровой. При этом все участники процесса надлежащим образом извещены о необходимости своевременно явиться на судебное заседание. Однако в назначенное время защитник подсудимой, адвокат Исламбекулы, не явился в зал судебного заседания, а также не предупредил о своей неявке суд, при этом устно сообщив по телефону секретарю судебного заседания, что будет находиться на другом процессе", – озвучила судья Меруерт Абаева.

Судья отметила, что адвокат обязан соблюдать нормы профессионального поведения и не допускать затягивания процесса. По ее оценке, неявка защитника без уважительной причины привела к срыву заседания и свидетельствует о неуважении к суду и участникам процесса.

"Суд считает, что своими действиями адвокат Исламбекулы нарушил требования норм профессионального поведения, вышел за рамки адвокатской этики, что недопустимо для адвоката, имеющего определенный опыт работы в данной сфере. Поэтому суд обращает внимание президиума юридической консультации Астаны и Департамента юстиции Астаны на допущенное адвокатом Исламбекулы грубое нарушение требований законодательства, нарушение норм профессионального поведения, проявление неуважения к суду и другим участникам процесса для принятия соответствующих мер", – сказала Меруерт Абаева.

В связи с этим суд постановил направить частное постановление в юридическую консультацию Астаны и Департамент юстиции для принятия мер в отношении адвоката. О результатах его рассмотрения суд должен быть уведомлен в течение месяца. Постановление может быть обжаловано или опротестовано в течение 15 суток.



Ранее защита потребовала отвод судьи Меруерт Абаевой. В начале судебного заседания второй адвокат подсудимой Асхат Алимов попросил отложить процесс, поскольку, недавно вступив в дело, не успел ознакомиться с материалами и определить позицию защиты. Суд ходатайство отклонил, указав, что защитник может изучать материалы между заседаниями. После чего Алимов заявил возражение на действия судьи и попросил занести его в протокол.

18 августа 2026 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось рассмотрение дела по факту гибели фельдшера службы скорой медицинской помощи Улданы Мырзуан.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.