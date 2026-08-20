Мать погибшей фельдшера Улданы: Я не узнала свою дочь

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 20 августа 2026 года мать погибшей фельдшера Улданы Мырзуан рассказала об их последнем разговоре, дороге в больницу и моменте, когда впервые увидела дочь после операции, передает корреспондент Zakon.kz.

Салима Ешенкулова-Омарова рассказала, что дочь перед каждым выездом на вызов предупреждала ее. В день трагедии женщина собиралась уехать в Шымкент и попросила Улдану оставаться на связи. В ответ дочь сообщила, что как раз выезжает на очередной вызов, но продолжила разговор с мамой по громкой связи.



"Я ей поясняла, что люди, которые вызывают, ждут от тебя помощь. По мере возможности оказывай помощь, помогай максимально. Она сказала: "Мама, я на вызов выезжаю". Но тогда она мне не сказала, на какой именно вызов. Ранее после вызовов она говорила, насколько сложна была та или иная ситуация. Мы продолжали разговор по громкой связи. Дочь попросила меня не отключаться, так как еще есть время до прибытия. Я торопилась, мне нужно было сходить в магазин, купить продукты", – сказала мама Улданы.

Мать рассказала, что дочь сообщила о прибытии на вызов и пообещала перезвонить после его завершения. Примерно через 15 минут ей позвонила уже мать Адилета.



"Она позвонила, когда я стояла перед кассой. Звонила два-три раза. Продавец в магазине сказала мне: "Ответьте на телефон, потом рассчитаетесь". Я отошла от кассы и приняла звонок сватьи. По голосу сватьи было слышно волнение. Я спросила: "Все спокойно?", и она ответила: "Нет, не спокойно. На Улдану сейчас стена упала. Я говорю: "Как так? Я только что разговаривала с дочерью". Сначала я подумала: может, дочь уже вышла с вызова и зашла в какой-нибудь магазин купить воду, и внутри магазина на нее упало что-то вроде шкафа или полки, на которых стоят товары. После этого мне позвонила старшая дочь и сказала: "Мама, срочно приезжайте, быстро выезжайте, все бросайте. Я вам билет куплю. Вам нужно срочно приехать, Улдана попала в больницу", – дополнила она.

По ее словам, дорога до Шымкента заняла около трех с половиной часов. Оттуда она сразу вылетела в Астану и примерно к восьми вечера приехала в больницу.



"Пока я ехала, мне звонили дочери, дети и говорили: "Мама, ничего не переживайте, все хорошо будет, все хорошо будет". Но от каждого звонка у меня невольно наворачивались слезы. Я не знала, в каком состоянии моя дочь, что с ней произошло и почему. Я была в таком состоянии, что, пока добиралась до Шымкента, сама не понимала, кому звонить. Когда я приехала в больницу, меня встретили дети, Адилет и его мама. Я только сказала: "Где моя дочь?". Мама Адилета провела меня наверх, в реанимацию, где лежала Улдана. Но к тому моменту Улдана была после операции. Мне сказали: "Вам сейчас нельзя заходить", поэтому к дочери меня не пустили", – продолжила мама погибшей.

По ее словам, родные все это время дежурили у реанимации. Мать призналась, что не могла спать и переживала из-за отсутствия ответов о состоянии дочери.



"Никто из них мне ничего не объяснял. Утром, когда пришла новая смена врачей, Адилет или сватья, кто-то из них спросил разрешение, чтобы меня пустили к дочери. Когда я зашла и увидела людей, которые лежали рядом, я не смогла сразу найти свою дочь. Я даже не могла понять, где она, не узнавала ее. Я увидела, в каком состоянии она находится. Я не ожидала увидеть ее такой. Я хотела сказать ей много слов. Внутри я говорила ей: "Дочь, ты же обещала мне позвонить. Почему ты так лежишь?" Я сама не знаю, что говорила. Хотела поцеловать ее, сказать все, что было у меня внутри. Ведь она должна была перезвонить мне после вызова. Но я поняла, что дочь меня не слышит. Сотрудники реанимационного отделения, которые находились рядом со мной, увидели мое состояние и сказали: "Все, вам нельзя здесь долго находиться" и вывели меня. Когда я вышла, я не могла передать словами то, что у меня внутри", – поделилась она.

18 августа 2026 года, в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось рассмотрение дела по факту гибели фельдшера службы скорой медицинской помощи Улданы Мырзуан.



Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.